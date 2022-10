El rendimiento de Alaba genera dudas

La empresa Olocip apunta que está firmando la peor temporada de su carrera Fue uno de los señalados en la derrota en Champions frente al RB Leipzig

David Alaba ha arrancado la temporada con cierta incertidumbre. Ingresó en el 69' para ser el recambio de Nacho en el choque frente al RB Leipzig cuando el partido todavía iba 2-1. Pero acabó siendo el principal señalado en el gol que cerraría el partido y acabaría con la esperanza de remontada de los blancos. Parece ser que el fútbol del austríaco ha perdido vivacidad y se ha tornado más errático. De momento, sin embargo, sigue siendo uno de los indiscutibles de Ancelotti, pero según indica Olocip, la 2022-23 está siendo su peor campaña desde que comenzaran a recoger datos en la 2016-17.

Y es que Álvaro Benito ya lo puso sobre la mesa tras la victoria frente al Shakhtar (2-1) y mencionó que el central no está ofreciendo su mejor versión. “Estoy preocupado por la temporada de Alaba, con prestaciones peores que las de la temporada pasada. Le veo despistado, poco fino. Ha cometido ahora un error grosero. Cuando jugó de lateral no estuvo fino. Me encanta, pero está lejos de su mejor versión”.

Días más tarde, analizando el triunfo de los blancos frente al Getafe (0-1) en Cadena SER quiso destacar la actuación del austríaco: “La (noticia) menos positiva ha sido el inicio de temporada de David Alaba. Con el talento que tiene, debe dar más. Eso sí, la exigencia la marca el techo del futbolista. Creo que es buenísimo, tiene una pierna izquierda extraordinaria”.

El futbolista ha demostrado carácter desde que llegó a las filas del cuadro de Ancelotti. No le afectó el peso del escudo ni el '4' de Sergio Ramos. Su trabajo y dedicación le permitieron agenciarse un hueco en el eje de la zaga, hasta convertirse en uno de los hombres más importantes del técnico italiano. Su precisa salida de balón, juntamente con el extraordinario físico y poderío aéreo de su compañero Militao, crearon una de las mejores parejas de centrales de Europa.

Sin embargo, esta temporada su rendimiento está menguando. Pese a ser el segundo jugador en la plantilla, después de Vinicius, con más minutos (1.290'), la permuta entre el centro de la defensa y el lateral izquierdo, y la incorporación de Rüdiger, no le están beneficiando.

Y es que si el recién incorporado Rüdiger acaba asentándose en el once y Mendy rinde a buen nivel, la figura del ex del Bayern podría peligrar. Si se ponen los datos de los duelos ganados en Champions sobre la mesa, el teutón se ha adueñado de un significante 76,9% (10/13) y el galo un 64,3% (9/14), mientras que el de Viena se queda con un 53,8% (7/13). Y es que precisamente fue Courtois quien pidió "más intensidad" y remarcaba la importancia de la pérdida en el duelos.

Es cierto que Alaba acumula un gran bagaje de minutos de la temporada pasada, pero necesita recuperar ese gran nivel al que llegó a estar. Tiene la oportunidad de oro para lograrlo, ya que durante el parón mundialista podrá recuperarse, ya que Austria se quedó fuera de los 32.