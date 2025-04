Remiro revela una jugada polémica con Vinicius que pasó desapercibida

Las polémicas del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad continúan dando que hablar incluso horas después del partido. El conjunto visitante mostró su enfado a través de varios protagonistas tras el partido por una acción en concreto: el fuera de juego de Mbappé que terminó en un córner y gol de Tchouameni.

Mikel Oyarzabal dijo tras el partido que había "visto un fuera de juego de Mbappé que condiciona al defensor", mientras que Imanol Alguacil fue todavía más allá, afirmando que el Real Madrid "no necesita este tipo de ayudas", dejando claro que "ese tipo de situaciones se suelen pitar".

Remiro y la polémica que pasó desapercibida

Todos se centraron en el fuera de juego del delantero francés, pero el guardameta de la Real Sociedad, Álex Remiro, también quiso hacer hincapié en un momento de la misma acción, justo unos segundos después, que pasó desapercibido durante el partido.

"Hay dos jugadas, no sé si os habéis dado cuenta. Está el fuera de juego y luego una vez paró el uno contra uno, me hago con el balón, lo tengo con la mano izquierda y Vinicius me lo quita de mi posesión", explicó el guardameta en el Diario Vasco, explicando que el brasileño le había hecho falta instantes antes de que la pelota terminara en el córner del gol de Tchouameni.

"Para mí es fuera de juego (de Mbappé), porque molesta a Igor (Zubeldia), aunque no haga nada", concluyó sobre la jugada del '9' del Real Madrid.

Su posible penalti a Bellingham

Remiro también fue protagonista en otra de las acciones polémicas del partido, tras golpear a Jude Bellingham con la mano en la cara al hacer una salida, en una acción que el colegiado no sancionó y que terminó en saque de puerta a favor de la Real.

El manotazo de Remiro a Bellingham / Movistar+

"¿Qué hago si tira ahí? ¿Quito la mano para que meta gol? Salgo a tapar el posible remate y con la inercia me lo llevo, como portero, para mí no es penalti nunca", sentenció sobre la jugada con el futbolista inglés.

La Real Sociedad hizo un gran partido en el Santiago Bernabéu, pero tuvo que conformarse con quedarse a las puertas de la final después de un gol de Rüdiger, de nuevo en un saque de esquina.