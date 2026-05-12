¿Qué es Relevo, el medio de que ha sido nombrado varias veces por Florentino Pérez?: "El único fin que tenía es meterse con el Real Madrid"

El presidente del Real Madrid protagonizó este martes una comparecencia que se recordará por muchos años. Desde la sala de prensa de Valdebebas, Florentino Pérez salió a hablar de todo: de la temporada, del arbitraje, de su continuidad. Y, de forma inesperada, de un medio de comunicación que ya no existe.

Relevo fue la gran apuesta digital de Vocento en el periodismo deportivo. Nació en octubre de 2022 con una propuesta clara: hacer deporte de otra manera, dirigido a una generación que consume el fútbol en TikTok antes que en papel. Óscar Campillo, histórico de Marca, lideró un proyecto que llegó a reunir a casi 80 periodistas y que en sus mejores meses dominó las métricas de redes sociales por encima de cabeceras con décadas de historia.

Pero los ingresos nunca llegaron a sostener la ambición. Las pérdidas se acumularon ejercicio tras ejercicio y Vocento acabó por cerrar la persiana en mayo de 2025.

Lo que nadie esperaba es que meses después de su cierre, Florentino Pérez lo convirtiera en protagonista de su rueda de prensa. El presidente del Madrid señaló al medio como parte de una ofensiva mediática contra el club: "Es una campaña organizada, que está muy organizada. El ABC es de Vocento, y creó el medio de comunicación Relevo. Este periódico digital perdió 25 millones que pagó LaLiga y otros. Y cuando LaLiga ya no pagó se fue a Telefónica, y luego a Telecinco. El único fin que tenía es meterse con el Real Madrid".

La comparecencia sirvió también para anunciar movimientos en el frente judicial del fútbol español. "Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso como el de Negreira por el bien del fútbol mundial", señaló.

Sobre la temporada, Florentino no rehuyó la autocrítica, aunque sin perder el tono de quien no tiene intención de moverse de su sillón: "A veces comparto la frustración porque este año no hemos podido ganar nada. Yo soy el primero que quiere ganarlo todo, pero conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto".

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Y sobre su futuro al frente del club, la respuesta fue tan escueta como definitiva: "Lamento decirles que no voy a dimitir".