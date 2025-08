Relaño: "Vinicius ha buscado ser una especie de Luther King y no le da para tanto"

No hay competición todavía, pero el nombre de Vinicius está en boca de todos. El futuro del brasileño se analiza en cada tertulia con opiniones muy dispares y, a día de hoy, no está nada claro lo que ocurrirá con el futbolista, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y que actualmente tiene paradas las negociaciones con el club para una renovación.

En medio de todo este lío, el periodista Alfredo Relaño dio varias claves que pueden influir directamente en el futuro del extremo. "Rodrygo y él están en un mal año para tener grandes exigencias. Desde que no le dieron el Balón de Oro ha venido muy a menos. En los cálculos del Madrid Mbappé es un jugador estratégico y Vinicius no tanto. Es un jugador formidable, pero tiene algunas contraindicaciones, incluso a nivel de marketing", empezó explicando en El Larguero.

"En algunas cosas hay que darle la razón, lo que ocurre en los campos, pero si siempre le ocurre a él, algo lleva él dentro que hace que le ocurra. Él ha tirado, con su gente, por crearse una figura a mi juicio exagerada de combatir el racismo, de ser una especie de Luther King o de Tommie Smith y no le da para tanto", sentenció de manera rotunda en la radio.

Vinicius saluda a Florentino Pérez / EFE

Relaño también analizó lo que ocurrió tras el Balón de Oro: "La formulación de su gente y de él fue que no le dieron el Balón de Oro porque no está preparado el mundo para dárselo a un hombre que combate el racismo. Para mí, francamente, una tontería. No ganó porque lo ganó otro muy bueno y él quedó segundo. Esa imagen que va dando cada vez me gusta menos".

"Ahora mismo hay una especie de hartazgo. Parece que está usurpando el puesto de Mbappé. Ya en el Mundial había gente que lo que quería era ver a Gonzalo en medio y a Mbappé en la izquierda. Después de estos meses, no está en condiciones de decirle a Florentino: 'Yo es que quiero cobrar como Mbappé'. Florentino aquí es muy duro. Otra cosa es que haya tenido caprichos como Benzema o Bale, pero a Florentino él no le doblará la mano, como no se la dobló Sergio Ramos. La percepción que él tiene no es exactamente la del mercado. Creo que no es sensato que un jugador con esas posibilidades se vaya joven a Arabia", concluyó sobre Vinicius.

Por el momento, la situación se encuentra ahora totalmente parada. La negociación entra en un terreno clave teniendo en cuenta que el verano que viene el brasileño entrará en su último año de contrato. Ambas partes deberán retomar conversaciones para llegar a un acuerdo, o la cuerda se tensará todavía más.