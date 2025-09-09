Relaño deja caer la primera pista para el Balón de Oro

Después de 49 años, el periodista Alfredo Relaño afronta una nueva vida después de su abrupta salida del Grupo PRISA. Aprovechando el contexto actual, El Partidazo de Cope le hizo una entrevista preguntándole, entre otras cosas, por la situación actual del Madrid, su relación con Florentino o su votación para el Balón de Oro.

Su despido: "No estoy herido. Me lo podía esperar porque siempre hay muchos rumores y en PRISA ha caído mucha gente. Puede ser que la gota china de Florentino le haya acabado convenciendo. Se habla mucho de que a lo mejor se cambia el director de As y puede que el que venga haya dicho que no quiere una figura así".

Su relación con Florentino Pérez: "No me ha llamado. Tampoco esperaba su llamada. No tiene solución. Ni él tiene un interés ni... Bueno, siempre me dicen de juntarnos y yo encantado, pero él no va a querer y no hay arreglo. Nunca le ha gustado mi forma de hacer periodismo. Le gané un pleito y tengo que decir que me choteé bastante de él en el artículo. Eso empezó con Mourinho. Me gustaba como entrenador, pero por ser como es ha ido decayendo. El día que metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova y después en el Bernabéu se puso la pancarta me pareció que estaba corrompiendo al Madrid".

Las quejas arbitrales del Madrid: "Muchos madridistas están pensando sinceramente que los árbitros les persiguen. Se les está contagiando (con los vídeos de Real Madrid TV). El madridista siempre había dicho que de los árbitros hablan el Barça y el Atleti. Cualquier árbitro que te haya arbitrado te habrá perjudicado en algún partido. Otros días esos mismos habrán fallado a favor del Madrid, pero esos no los ponen. Yo hablé del Villarato, que se confirmó con Negreira, pero yo no creo que hoy esté pasando eso".

El Balón de Oro: "Ojalá seguir votando, bueno, ojalá no sé, porque da muchos dolores de cabeza. Ya he votado para este año, pero no se puede decir. Nos piden no decirlo. ¿Si juega en la Liga mi top 1? Es mucho decir... Si te digo que juega en LaLiga solo podría ser uno en el imaginario general...".

Xabi Alonso: "Me gusta. Me pareció una solución natural y lo que viene haciendo hasta ahora me está gustando, me parece lógico".

Vinicius y sus polémicas: "Opinar de Vinicius es meterse en un lío para algunos. Las ofensas racistas que sufre Vinicius son intolerables, pero tiene gestos que corregir. Cuando solo a uno le pasa una cosa es porque tiene algo que corregir. Mbappé le tapó la boca, no le pasa a nadie. El año pasado le voté para el Balón de Oro y menos mal porque si no me la cargo".

Top 5 mejores jugadores de la historia: "Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi y Cruyff".