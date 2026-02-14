La relación entre Vinicius y su padre, al descubierto: "Siempre le pido permiso"

Vinicius está dejando huella en el Real Madrid. Aunque su inicio con la camiseta blanca fue complicado y parecía que nada le salía con el balón en los pies, no tiró la toalla. Con el transcurso de los partidos, comenzó a tomar decisiones más acertadas en los últimos metros y a definir con gran precisión.

Hoy en día, el extremo brasileño se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de la plantilla, aunque su actitud en el campo sigue siendo objeto de debate.

Alejado de los terrenos de juego, la vida de Vinicius da mucho de qué hablar. En una entrevista reciente para 'QG', reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida privada, destacando 10 cosas que jamás había compartido.

Uno de los primeros secretos que reveló es que siempre lleva consigo una baraja de cartas, pues es un gran amante de los juegos de mesa y, dentro del vestuario del Real Madrid, suele tomar la iniciativa a la hora de organizar partidas de cartas.

Otro aspecto destacable es su cuidado por la imagen personal, pues siempre le gusta lucir impecable y oler muy bien. Para ello, utiliza dos perfumes: uno para el día y otro para la noche. Incluso mencionó que se aplica bastante perfume, tanto en su rutina diaria como durante los partidos.

Sin embargo, la gran debilidad del futbolista del Real Madrid son los relojes, aunque él no se considere un experto. "Aprendo en los momentos de vestuario, viendo a otros jugadores con relojes bonitos", reconoció.

Cada vez que piensa en comprarse un reloj, le pide permiso a su padre, Vinicius José Paixão de Oliveira: "Mi padre, al principio, me ponía metas: tenía que marcar 20 goles o dar 10 asistencias para poder comprarme uno. Hoy tengo un poco más de control, pero siempre que voy a comprar alguno le pregunto para que me dé permiso".

Una declaración que deja claro que la relación entre ambos es especial y única. Sobre el padre del extremo del Real Madrid se saben pocas cosas, ya que siempre ha mantenido un perfil bastante bajo y alejado de los medios.