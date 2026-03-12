La relación de Mbappé y Ester Expósito, contra las cuerdas por una tercera persona: "Está juguetón"

Nueva información inédita sobre la relación de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española. Aunque no sea oficial, los dos están completamente enamorados, como se ha podido ver en las imágenes que han ido saliendo a la luz en los últimos días, especialmente durante su escapada romántica a París, mientras el delantero merengue se recuperaba de la lesión.

No obstante, el periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, en el que revela una información inédita que puede cambiar el rumbo de la pareja. "¡Exclusiva mundial! Antes de que supiéramos que Mbappé y Ester Expósito estaban quedando... Mbappé estaba quedando con María Brunn", empieza explicando.

María es una influencer y exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Es una información que puede no gustar para nada a la actriz, ya que estaría jugando a dos bandas. Antes de entrar en los detalles, Hoyos informa que se ha puesto en contacto con el entorno del jugador del Real Madrid para hablar sobre su romance con la actriz de 'Élite': "Cuando tú preguntas al entorno más cercano de Mbappé, lo que te dicen es que ahora mismo él no tiene una relación seria con Ester Expósito, que él no lo define así...".

Respecto a la relación que tuvieron el delantero del Real Madrid y la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', Hoyos es claro: "Hace un mes se vieron en Salvaje, ahí no me aseguran que se liasen ni nada, me dijeron que les vieron en calidad de amigos, pero lo que sí me aseguran es que se llevarían viendo más de seis meses".

Quiere dejar claro que "en sus encuentros no podríamos decir que sólo son amigos, porque pasan cosas". Por esta razón, no duda en decir que "Mbappé está juguetón".

Sus fuentes le aseguran que "el delantero del Real Madrid y María Brunn habrían tenido un presunto romance". El periodista se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de ella, pero "lo que me trasladan es que por el momento no quiere dar declaraciones".

"He de deciros que ella siempre ha protegido esta relación, porque siempre que le hemos podido preguntar en programas y demás, debido a que ya sabéis que esto se lleva rumoreando desde hace tiempo, lo había negado", comparte en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Hoyos avisa: "Lo que no sé yo es si lo negará ahora que ha salido el tema de Esther Expósito, porque igual ya no le hace tanta gracia. ¡María habla, por Dios, habla! Que oye, igual Mbappé lo que pasa es que está soltero y está disfrutando de la vida, y está jugando a distintas bandas".