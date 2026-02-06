La relación de Mastantuono con Bellingham en el vestuario: "No hay comunicación"

Franco Mastantuono aterrizó en Valdebebas en 2025 procedente de River Plate. El extremo argentino, con apenas 18 años, se incorporó al proyecto liderado por Xabi Alonso con la etiqueta de ser una de las grandes promesas del club y uno de los talentos sudamericanos con mayor proyección de su generación.

Su debut oficial se produjo el 19 de agosto, en la victoria frente a Osasuna (1-0). Desde entonces, su rendimiento ha sido irregular, algo comprensible teniendo en cuenta su edad, el salto competitivo y la exigencia inmediata que supone vestir la camiseta de un gigante europeo.

Un rendimiento irregular

Hasta el momento, Mastantuono ha disputado 14 partidos oficiales en los que ha logrado anotar un solo gol. Un balance discreto que también está condicionado por la falta de continuidad, ya que no ha contado con tantos minutos como desearía para mostrar todo su potencial en el terreno de juego.

El argentino se encuentra todavía en pleno proceso de adaptación, tanto futbolística como personal. En ese contexto, no han faltado rumores sobre una posible cesión para ganar experiencia y rodaje, aunque desde el entorno del jugador, natural de Azul, provincia de Buenos Aires, se mantiene la calma y la confianza en su progresión.

La adaptación, fácil

La llegada a un vestuario repleto de estrellas supuso un auténtico reto para Mastantuono. Adaptarse a nuevos roles, convivir con futbolistas consagrados y asumir la competencia diaria ha sido parte del aprendizaje acelerado que está viviendo desde su desembarco en Europa.

El propio jugador habló sobre esta etapa en una entrevista en el canal de Davo, donde se refirió a su relación con algunos compañeros. “Yo me llevo muy bien con Jude. Él habla español y yo no hablo inglés. No hay comunicación”, bromeaba Mastantuono sobre su relación con Jude Bellingham, entre risas.

Pese a la barrera idiomática, el argentino destacó el apoyo recibido dentro del vestuario. “Me ha ayudado mucho, es un crack. Hablamos un montón, pero no en profundidad, porque no entiende muchas cosas que yo digo”, explicó, dejando claro el buen ambiente y la cercanía entre ambos.

También tuvo palabras de admiración para Thibaut Courtois, uno de los líderes del equipo. “Courtois es el mejor portero de la historia. Es impresionante”, afirmó Mastantuono, reflejando el impacto que le ha causado compartir vestuario con figuras de talla mundial mientras continúa su camino de crecimiento.

