La relación de conveniencia que hace líder al Madrid

El liderazgo en el Real Madrid ha cambiado de manos. Hace no tanto, el equipo giraba alrededor de Vinicius Junior. Fue él quien dio el paso al frente tras la salida de Benzema, quien asumió el peso del ataque y quien simbolizaba la nueva era blanca que conquistó la Champions número 14. Pero la llegada de Kylian Mbappé ha alterado ese mapa de poder.

El francés no ha necesitado demasiado tiempo para convertirse en la referencia del nuevo proyecto de Xabi Alonso. Es la gran estrella que Florentino Pérez llevaba muchos años persiguiendo. Y, en ese nuevo ecosistema, Vinicius tiene que adaptarse a un rol menos central. Algo que por ahora le ha costado mucho e incluso ha paralizado sus negociaciones por su renovación.

En el partido ante el Villarreal vimos una imagen que puede ayudar a ese nuevo equilibrio. Mbappé es el tirador principal de los penaltis, pero permitió que Vinicius lo asumiera. Un gesto que no cambia jerarquías, pero que demuestra que el francés quiere que Vinicius se una a su reinado.

Los números reflejan el cambio. Mbappé es el máximo goleador del equipo y su influencia va más allá de las áreas. Todo lo que pasa en ataque tiene su huella. Vinicius recuperó su mejor versión ante los groguets. Pero la tarea de Xabi Alonso sigue siendo conseguir que esta buena pareja dure en el tiempo.

Tras el encuentro, el propio Kylian Mbappé subió un post a sus redes sociales con una fotografía justo antes del lanzamiento de penalti del brasileño. El francés le besaba la cabeza para desearle suerte y lo completó con un: "Siempre en tu barco".

El francés busca la unión que hasta ahora no ha tenido el equipo. Tras una muy mala temporada pasada con Ancelotti y el gran susto de la derrota en el derbi, Mbappé es consciente de que o reman todos a una o esto no llegará a buen puerto.

Xabi Alonso, por su parte, quiere que Vinicius asuma su rol y sume al equipo. Algo que no vimos en toda la temporada pasada ni en el inicio de esta.

Ahora, el Real Madrid es líder tras la derrota del Barça ante el Sevilla y a pocas semanas para el Clásico; este gesto de Mbappé puede ser clave en recuperar a un Vinicius que ya sabemos que su rendimiento depende mucho de su estado de ánimo.