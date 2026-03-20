El regreso de Pintus sale cruz en el Real Madrid: 7 lesiones musculares en dos meses

La salida de Xabi Alonso el pasado 12 de febrero trajo consigo más cambios que el ascenso de Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo. Una de las principales preocupaciones de la directiva del conjunto blanco durante toda la primera parte del curso era el estado físico de la plantilla.

Desde la planta noble se atribuía a dicha faceta buena parte de los problemas que arrastraba la primera plantilla. Por ese motivo, el club tomó la decisión de aprovechar el cambio de entrenador para devolver galones a Antonio Pintus como jefe de la preparación física.

El italiano había sido apartado de ciertas responsabilidades para quedar como un simple observador en el club. Ismael Camenforte, con pasado en el Barça, fue el encargado de llevar esta parcela mientras Xabi Alonso estuvo al frente del primer equipo.

Durante su estancia, las lesiones también fueron recurrentes, pero esto no deja de ser una constante en los últimos años del equipo blanco. No hay que olvidar que el propio Pintus fue muy cuestionado y criticado por este motivo. Tampoco se pueden obviar las declaraciones de Itziar González, exnutricionista del club, en las que denunciaba los malos hábitos que se llevan a cabo desde otro sector como el de los servicios médicos, directamente relacionado con los problemas físicos.

Pintus manda en la preparación física del Real Madrid / EFE

"Yo les decía (a los servicios médicos) que la bollería para desayunar no me parecía lo más adecuado y su respuesta era: 'Hay que seguir igual, no cambies nada o te echamos. Con esto llevamos 15 Champions', es una frase muy recurrente allí", explicó en Radio Euskadi.

Las lesiones continúan con Pintus

El Real Madrid no tardó en elevar la figura de Pintus y situarle a la altura de Arbeloa. El propio entrenador se encargó de mencionarle en repetidas ocasiones en sus primeras ruedas de prensa, recordando constantemente las Champions League que tiene en su palmarés el preparador.

En redes sociales, el conjunto madridista sacó pecho del regreso de las famosas máscaras, tan características del método de trabajo del italiano. Incluso se aprovechó cualquier buen resultado del equipo para elogiar el cambio físico que había tenido la plantilla desde su llegada.

La realidad es que se ha visto un Madrid mejorado desde que Arbeloa y Pintus están al mando, pero también es cierto que todo eso parece responder más al acierto táctico del técnico y, especialmente, a un mayor compromiso de los futbolistas sobre el terreno de juego.

Las lesiones, principal preocupación del equipo blanco, no han cesado con los cambios en el cuerpo técnico. Desde la llegada de Pintus el 12 de enero, hace poco más de dos meses, se han producido un total de 10 lesiones en el club, siendo 7 de ellas musculares:

Lesiones musculares en el Madrid desde la llegada de Pintus Bellingham: lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda (1 de febrero) Rodrygo: tendinosis en el isquio de su pierna derecha (7 de febrero) Huijsen: lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha (20 de febrero) Ceballos: lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha (22 defebrero) Carreras: lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha (9 de marzo) Mendy: lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha (13 de marzo) Courtois: lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho (19 de marzo)

En la lista no se incluyen las lesiones de otra índole como los problemas de rodilla de Mbappé y Rodrygo y tampoco la contractura cervical de Raúl Asencio.

Los problemas musculares continúan siendo un quebradero de cabeza para el Real Madrid. Los cambios en el método de trabajo de Pintus pueden ayudar a recuperar el tono físico del equipo, pero por el camino siguen cayendo futbolistas lesionados. El italiano vuelve a estar en el punto de mira y cada vez resuena con más fuerza la ambigua respuesta de Tchouameni al ser cuestionado por si la mejora se debía al preparador: "Tengo mi idea, pero no puedo decir nada...".