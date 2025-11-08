El regreso de Fran García en busca de un 'Rayo' de luz

Fran García se enfrenta este fin de semana a su exequipo, el Rayo Vallecano. El modesto equipo de la localidad madrileña fue un trampolín de gran importancia en su carrera. A los mandos de Andoni Iraola (actual entrenador del Bournemouth) se formó como jugador en el fútbol profesional, consiguió un ascenso a primera división y se ganó la admiración de toda su gente.

Es cierto, que su papel en el Real Madrid esta temporada no está siendo el que desearía seguramente. Desde la llegada de Xabi Alonso, todos imaginábamos que tendría un papel relevante en este equipo después de su participación en el Mundial de Clubes.

En aquella “pretemporada” que utilizó el entrenador madridista para empezar a implantar sus mecanismos y darle otra forma a lo que era simplemente el inicio del proyecto. En aquel torneo, Fran García estuvo a un buen nivel y aún se especulaba con la posible utilización de carrileros en un futuro.

Alaba y Fran García, dos de los olvidados de Xabi Alonso / EFE

Carreras, un tapón para su crecimiento

Xabi Alonso siempre ha dejado ver su pretensión por contar con laterales ofensivos en sus equipos. Ya vimos como en el Bayer Leverkusen, los jugadores que actuaban en esa posición tuvieron un impacto brutal en la aportación de goles y asistencias. Asignándoles la función de plantarse en campo rival, tanto para contribuir en el ataque posicional como para llegar a zonas de remate como para poder aportar ese último pase. Además de, por supuesto, cumplir en labores defensivas.

Aunque el mayor de los problemas para Fran está siendo el gran nivel de Carreras, por el que se realizó un desembolso de 50 millones de euros este verano. Sin duda, está opacando todas las posibilidades de que exista cualquier duda sobre la titularidad en su puesto y ya es un “intocable” para Xabi Alonso.

Pero, la posible rotación a la que podría someterse el Madrid ante el cúmulo de partidos que tiene por delante, hace que este domingo en liga puedan verse algunas caras nuevas, como la de Fran García. El excelente fondo de armario de esta plantilla y tener a todos los jugadores enchufados, a la vez que descansados, es algo que a lo largo de la temporada puede resultarle fructuoso al conjunto blanco.

Fran García, con sus excompañeros en el Rayo, este pasado verano. / INSTAGRAM: @BALLIU

El varapalo de Anfield

El Real Madrid afronta la jornada 12 de liga con esa sensación “agridulce”. Después de la eufórica victoria contra el Barça, en uno de esos “partidos grandes”, donde se miden de verdad estos equipos, parecía estar totalmente afianzado este proyecto. Sin embargo, tras caer contra el Liverpool, con una imagen indeseable, vuelven a reflotar las dudas del madridismo, que no sabe con certeza en qué punto de nivel competitivo se encuentra su equipo.

Esta situación obliga a los merengues a ganar y convencer en el Estadio de Vallecas, una visita marcada en rojo en el calendario, donde lleva tropezando las últimas tres temporadas y no ha sido capaz de llevarse los 3 puntos, cosechando 2 empates y 1 derrota. Un cúmulo de problemas para Xabi Alonso, que tendrá que decidir si es el momento indicado o no para asumir rotaciones. Siendo el primer clasificado en liga con una ventaja de 5 puntos frente al siguiente, el FC Barcelona.