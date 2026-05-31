El regreso de Ceballos al Betis: entre el ego y la necesidad deportiva

La historia de Dani Ceballos y su posible regreso al Betis parece no tener fin. Desde que abandonó el conjunto bético para firmar por el Real Madrid, su vuelta ha sonado en cada mercado de fichajes. Tanto el club como el jugador se han pronunciado en distintas ocasiones, convirtiendo este asunto en el culebrón del verano en Sevilla temporada tras temporada. Guiños, declaraciones, filtraciones... ¿Será este el año en el que, por fin, el utrerano vuelva a casa?

El nombre de Dani Ceballos genera amor y odio entre la afición del Betis. Los partidarios de su regreso siguen pensando que el jugador puede aportar mucho al equipo, mientras que otra parte de la afición todavía no le perdona cómo se produjo su salida rumbo al conjunto blanco ni la renovación que firmó con el Madrid en 2023, cuando quedaba libre.

Nadie puede discutir el rendimiento que puede ofrecer Ceballos en el Betis. Pese a las recientes temporadas en las que no ha tenido protagonismo en el Madrid y unas las lesiones que lo han lastrado durante los últimos años, es el perfil ideal para el estilo de juego de Pellegrini. Con la más que probables salidas de Altimira y Deossa, el utrerano puede convertirse en uno de los líderes del centro del campo, tanto dentro del césped como en el vestuario.

Tal y como apunta ABC Sevilla, en el Betis "no quieren mover un dedo por ahora teniendo en cuenta muchos factores y solo esperan que sea el futbolista quien haga el trabajo". Es decir, que el actual jugador del Real Madrid logre convencer al club blanco para salir libre o por un precio simbólico. Tarea más que difícil teniendo en cuenta que la política del Madrid es clara: no 'regala' jugadores.

Dani Ceballos sentado en un balón / EFE

La postura del club es clara, ya que el Betis lleva años apostando por jugadores jóvenes que generen plusvalías y Ceballos cumplirá 30 años este verano. Por otro lado, tampoco hay discusión posible: hay pocos futbolistas en el mercado con la calidad de Ceballos que puedan llegar al Betis por un coste tan asumible. Esta decisión deja claro que, aunque no se diga publicamente, parte de la cúpula directiva verdiblanca sigue herido por las formas en las que Ceballos abandonó el club y por cómo se ha gestionado a lo largo de los veranos su posible regreso.

Ángel Haro, presidente del Betis, durante la presentación de Álvaro Valles / Álex Mérida

En esta historia no existen verdades absolutas: Ceballos ha dejado claro en numerosas ocasiones su deseo de volver y la respuesta del club, en muchos momentos, ha sabido a poco. Pese a los múltiples errores que haya podido cometer el futbolista, cada mercado ha dejado claro que en caso de abandonar el Madrid sería para recalar en el Betis, tal y como sucedió el pasado invierno rechazando en el último momento una oferta del Marsella para esperar un movimiento del Betis que nunca llegó a recibir.

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Ocho años después de abandonar Sevilla y tras numerosos culebrones veraniegos, este sí puede ser el mercado en el que Ceballos regrese a la que es su casa. Pero antes, en el Betis deben apartar el ego y pensar exclusivamente en clave futbolística: ¿es necesario el fichaje de Dani Ceballos? Si la dirección deportiva y el cuerpo técnico creen que su llegada es necesaria, no hay discusión posible. El debate quedaría cerrado y cualquier rencilla personal de un sector de la directiva debería quedar definitivamente al margen para, ahora sí, ir con todo a por su fichaje.