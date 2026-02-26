El regreso más amargo de Mourinho al Bernabéu: regateó a la prensa para ver el partido desde el autobús

Cuando Trubin marcó un gol histórico para meter al Benfica en la repesca que le citaría con el propio Madrid, Mourinho se volvió a sentir vivo. Después de años vagando por la segunda fila del universo sintió que volvía a estar en el centro del mundo. Se imaginaron todo tipo de regresos a lo grande, con The Special One ovacionado por el Bernabéu. Pero la ida cambió por completo el desarrollo de una eliminatoria cuyo desenlace terminó viendo en el autobús oficial del Benfica.

Un Real Madrid - Benfica desde el parking

Como en los viejos tiempos, Mou volvió al aparcamiento. El mismo lugar donde un día espero a Teixeira Vitienes y sus asistentes para recriminarle, tras un partido en el Camp Nou: “Vaya artista, cómo te gusta joder a los profesionales”. Poco queda de aquel visceral entrenador que confesó en la ida haberlo dado todo por el Madrid. Una frase que sonó como un portazo cuando aseguró que a Florentino se le puede decir no. El mourinhismo queda enterrado, por lo menos en el Bernabéu.

Todo a pesar de que Florentino sigue profesando cariño y respeto por un entrenador al que agradece haber cambiado el destino del Madrid en un momento de zozobra. En el palco siguen resonando las palabra que Mourinho recordó cuando se fue el 1 de junio de 2013, cuando fue despedido por Ultras Sur, que también le recordaron en la previa con una pancarta que ponía: "Siempre tuviste razón". "Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho" es la frase que sigue latiendo en un club que no quiso enfrentarse a un técnico especial para su historia, a pesar de sus declaraciones criticando a Vinicius y el arbitraje sufrido en Da Luz.

El Benfica había pedido la cabina 6 del estadio madridista por si su capitán general quería asistir en vivo al partido. Aunque no podía dar instrucciones, por el protocolo de la UEFA, sí podía ser enfocado por la realización. Escogió justo el lugar utilizado por Flick en el pasado clásico. El portugués tenía la potestad para informar a su antiguo club si quería ser anunciado por megafonía. También lo evitó, como a la masa de periodistas que le esperó en la zona de prensa con ganas de un truco final como el del cubo de la ropa sucia. Eso sí, sin el riesgo de acabar encerrados en un cuarto como le ocurrió a Antón Meana.

Ni por megafonía ni en la cabina número 6

Hubo un revuelo gigante, que llevó a más de uno a sentarse en su lugar después de que Benfica se adelantase en el marcador. Fuegos artificiales para una bomba de humo que se quedó en eso. Un truco con las cartas marcadas. "Él sigue siendo nuestro gran líder", defendió Joao Tralhao, su sustituto circunstancial, a pregunta de SPORT. Un hombre con muchos años en el fútbol de formación del club lisboeta que lamentó no haber mantenido vivo el partido hasta el final.

Tralhao y Mourinho hablaron después del partido, "compartiendo el sentimiento de orgullo y frustración". No quiso dar detalles sobre la ubicación del portugués, dejando en la sombra un regreso amargo que habría cambiado con un resultado positivo. Fue hombre de club, desde el momento en el que se puso por delante para marcar distancias con Arbeloa y el Madrid tras la polémica entre Vinicius y Prestianni.

Los frutos secos que le habían preparado en la cabina 6 quedaron intactos. A Mourinho le quedará haber pisado en la previa el césped del Bernabéu. La expulsión en la ida, tras reclamar la segunda amarilla para Vinicius. Tampoco estuvo Prestianni por una sanción preventiva que en el Benfica siguen considerando injusta. El de Setúbal jugó su otro partido con el que realmente es el club de su vida. Un grande de Portugal -como Mourinho, según sus adeptos- que ha vivido una de las semanas más convulsas de su historia. Una montaña rusa que empezó con un gol de portero y que terminó en la intimidad de la noche de Madrid con el técnico al que le llamaron "arrogante por creer en mi trabajo" firmando autógrafos a los que aún creen en él, sea cual sea su banquillo y aunque no supere una eliminatoria de Champions desde 2014.