Regresan los conciertos en el Santiago Bernabéu de la mano de la NFL: preparan dos 'bombazos'

Regresa la música, o los 'miniconciertos', en el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid volverá a acoger un gran espectáculo tras los múltiples problemas que ha tenido el conjunto blanco con las medidas reguladoras del ruido y el Ayuntamiento de Madrid, tras las quejas de los vecinos.

El próximo 16 de noviembre, a las 15:30, el Bernabéu abrirá las puertas a un evento de gran calibre y talla mundial: ni más ni menos que la NFL, que se celebra, por primera vez, en Europa. El evento se producirá por la tarde, lo que no afectará el descanso de los vecinos madrileños.

El descanso, espacio para dos estrellas musicales

Pero la National Football League guardaba una sorpresa. Este jueves, ha anunciado que el productor argentino Bizarrap y el rapero puertorriqueño Daddy Yankee serán los encargados de amenizar el descanso ('Halftime Show') del primer partido de la liga en España.

Bizarrap, el productor que ha conquistado el mundo de la música con sus icónicas "BZRP Music Sessions", con la de Daddy Yankee la más reciente (‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’), actuará junto al propio Daddy, uno de los artistas más influyentes del reguetón.

“Es un gran honor poder actuar en el ‘Halftime Show’ del primer partido de la NFL en España”, comentó Bizarrap. “Estoy emocionado de compartir el escenario con Daddy Yankee, una verdadera leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción con todos los fans presentes”, decía.

Por su parte, Daddy Yankee expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios con Bizarrap. “Tengo muchas ganas de volver al escenario y compartir nuestra música con el público. Madrid, prepárate para un espectáculo increíble", afirmó el 'Rey del reguetón', quien regresó oficialmente a la música este año tras su retiro.

Los mejores 'hits' del Biza

El show no solo destacará la colaboración entre estos dos gigantes de la música latina, sino que también rendirá homenaje a algunos de los mayores éxitos de Bizarrap. “Será una celebración de la música y la cultura latina que nadie querrá perderse”, añadió Tim Tubito, Director Senior de Presentación Global de la NFL.

La ceremonia previa al partido incluirá actuaciones de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid, que interpretará el himno nacional español, así como de la cantante Karina Pasian, quien interpretará el himno de Estados Unidos.

Washington Commanders contra Miami Dolphins

El NFL Madrid Game 2025, donde los Washington Commanders se enfrentarán a los Miami Dolphins, será un evento que no solo marcará el debut de la NFL en la capital española, sino también una celebración única de la música y el deporte en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

Los aficionados podrán ver el partido en directo a través de Cuatro (Mediaset España), DAZN y NFL Game Pass en DAZN.