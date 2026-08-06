La regla de la UEFA que desmonta el 'truco' del Real Madrid con Diomande

Ya es oficial. Yan Diomande ya tiene la luz verde del RB Leipzig para viajar a España, pasar la revisión médica y convertirse en el nuevo gran desembolso del Real Madrid. Las cifras finales de la operación han superado las previsiones iniciales: el club blanco abonará 125 millones de euros fijos más otros 15 en variables, dejando atrás la barrera de los 100 millones que se discutía al inicio de las negociaciones.

Junto a este incremento en el precio, el contrato del delantero marfileño también trae una novedad de última hora: firmará por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033, en lugar de hasta 2031. Hace tan solo tres años, esto habría supuesto un alivio automático para encajar el encarecimiento del traspaso en las cuentas del club. Hoy, sin embargo, las reglas del juego en Europa han cambiado por completo.

El fin de las amortizaciones infinitas

Hubo una época muy reciente en la que los grandes clubes europeos utilizaban la duración de los contratos como un comodín financiero. La matemática era sencilla: a más años de vinculación, menor era el gasto por traspaso que se apuntaba cada temporada en el Fair Play. Bajo ese antiguo escenario, los 125 millones fijos por Diomande divididos entre sus siete años de contrato habrían supuesto una amortización de 17,86 millones anuales. Una cifra que el club habría absorbido con enorme facilidad.

Enzo Fernández en su presentación con el Chelsea / @chelsea

Pero ese viejo recurso ya es historia. Tras la avalancha de contratos de siete y ocho años que firmó el Chelsea para eludir los controles económicos, la UEFA decidió cortar por lo sano. En el verano de 2023, el organismo europeo modificó su reglamento de sostenibilidad financiera para limitar a un máximo estricto de cinco años el periodo de amortización de cualquier fichaje, sin importar la longitud real del contrato que se firme. Una normativa que poco después adoptaron tanto LaLiga como la Premier League.

El golpe íntegro en las cuentas

¿Qué significa esto para la llegada del atacante marfileño? Que, por mucho que el Madrid asegure deportivamente el futuro de Diomande hasta 2033, a ojos de la UEFA el traspaso de 125 millones deberá amortizarse obligatoriamente en cinco años.

La nueva realidad normativa impide diluir el golpe económico. El impacto en la cuenta de resultados para poder competir será irremediablemente de 25 millones de euros por temporada (cinco millones más al año respecto al plan inicial de 100 'kilos'). Firmarle dos años más sigue siendo útil para repartir el salario del jugador o asegurar su retención a largo plazo, pero la época en la que la duración del contrato servía para rebajar la factura anual de un traspaso millonario ante la UEFA ha llegado a su fin.