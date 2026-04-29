La FIFA empuja al Real Madrid a tomarse en serio la cantera

En una temporada aciaga del primer equipo, el madridismo se ha refugiado en la cantera. La conquista de la segunda Youth League por parte del Juvenil A fue un motivo de orgullo, al igual que el hecho de que esa misma generación haya alcanzado la final de la Premier League International Cup tras imponerse en semifinales al Dinamo de Zagreb. A ello se suma la lucha por el ascenso a Segunda División en la que está inmerso el Castilla, una categoría en la que no milita desde hace dos años.

El efecto yo-yó de ‘La Fábrica’

La nueva norma que prevé aprobar la FIFA daría otro sentido al efecto yo-yó en el que viven los canteranos blancos. El que ha llevado, por ejemplo, a Gonzalo García de ser el flamante pichichi del Mundial de Clubes a estar en el mercado. O el que situó a David Jiménez como alternativa al lateral derecho hasta que la crisis con Carvajal lo cambió todo. Es el mismo proceso que ha devuelto a Thiago Pitarch al filial.

El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad iniciar un proceso de consulta con todos los actores implicados para estudiar la obligación de que los equipos de clubes alineen siempre al menos a un jugador formado en casa de categoría sub-20 o sub-21, con el objetivo de presentar una propuesta formal el próximo año. La clave del reglamento está en el término utilizado: homegrown player, cuya definición deberá concretar la propia FIFA.

El lateral del Real Madrid David Jiménez (i) es sustituido por Trent Alexander-Arnold (c), durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Real Madrid. / BIEL ALIÑO / EFE

Se trata de una denominación ya extendida en competiciones como la Premier League, donde designa a un jugador formado localmente que, sin importar su nacionalidad, ha estado inscrito en un club afiliado a la FA (Inglaterra) o la FAW (Gales) durante al menos tres temporadas completas (o 36 meses) antes de cumplir los 21 años. En ese sistema, los equipos pueden tener un máximo de 17 jugadores no formados localmente y deben incluir al menos ocho homegrown en plantillas de 25. La diferencia es sustancial: la propuesta de la FIFA va más allá, ya que plantea que ese futbolista deba estar sobre el terreno de juego.

La importancia del criterio elegido

Un modelo similar existe en el baloncesto con la Liga Endesa, que exige un número mínimo de jugadores formados localmente (en España o bajo la FEB entre los 13 y los 20 años) dentro de la plantilla. No es, por tanto, una idea nueva, pero sí supondría un cambio profundo en la planificación deportiva de los clubes.

Independientemente del criterio que se adopte, el Real Madrid no cuenta con un gran número de futbolistas que encajen en todos los supuestos posibles. Si se impone una interpretación amplia, como la inglesa, entrarían en esa categoría jugadores como Valverde, Vinicius o Rodrygo, que llegaron jóvenes y completaron parte de su formación en la estructura del club, incluso pasando por el Castilla. Si el criterio es más restrictivo y se limita a canteranos puros, el abanico se reduce considerablemente, con perfiles como Thiago Pitarch o Fran García como referencias más claras.

El centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch (i) es felicitado por el entrenador Álvaro Arbeloa al ser sustituido, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga / Juanjo Martín / EFE

También será determinante el periodo que se tenga en cuenta para establecer el filtro, con casos como el de Huijsen, fichado con 16 años por la Juventus tras formarse, entre otros, en la cantera del Málaga. En cambio, futbolistas como Franco Mastantuono quedarían fuera de la ecuación en un primer momento, pese a su juventud, al haberse formado en Argentina.

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En cualquier escenario, el Real Madrid necesitaría que su apuesta por La Fábrica fuese sostenida en el tiempo. Arbeloa ha sido uno de los técnicos que más oportunidades ha dado a los canteranos. Se llevó su primer golpe en la Copa del Rey frente al Albacete con Cestero, Manuel Ángel o Palacios, futbolistas a los que volvió a recurrir en una temporada que concluye dejando una reflexión de fondo: qué papel debe jugar realmente la cantera en el modelo del club.