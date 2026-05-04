El refugio de Vinicius en un pueblo de habla catalana: un lugar discreto, de pocos habitantes y con restaurantes de lujo

A pocas semanas del final de temporada, el Real Madrid empieza a planificar el proyecto deportivo para la siguiente. El conjunto blanco, con la liga ya perdida, tendrá que resolver los problemas externos e internos que afectan al equipo. En lo deportivo, el Madrid ganó este fin de semana ante el Espanyol por 0-2. Una victoria en el que el gran protagonista fue el extremo brasileño del combinado de Arbeloa.

Vinicius Jr. vuelve a estar en uno de esos momentos dulces. El brasileño estuvo estelar ante el Espanyol y sumó dos tantos más a su casillero para llegar al final de liga en buena forma. La salida de Xabi Alonso le dio alas al extremo, que parece haber recuperado la sonrisa y la puntería en el terreno de juego.

El brasileño se encuentra a solo año y medio de que termine su contrato con el equipo blanco. A partir de enero de 2027, en apenas 12 meses, el extremo podrá negociar con cualquier club un nuevo acuerdo para salir libre en junio de ese mismo año.

Cuando finaliza la temporada, Vinicius se enfrenta a un calendario exigente que apenas le deja margen para el descanso. Con la llegada del Mundial, sus días de desconexión serán limitados, por lo que elegir bien el destino para recargar energías se vuelve fundamental.

El brasileño acostumbra a desconectar en 'Es Pujols', una discreta localidad situada en Formentera que, pese a su reducido tamaño, se ha convertido en un refugio ideal para quienes buscan privacidad sin renunciar al encanto costero. Con menos de mil habitantes, este enclave ofrece una experiencia alejada del turismo masivo que caracteriza a otros destinos más populares.

Playas cristalinas y un entorno tranquilo

Una de las cosas más atractivas del pueblo son sus playas de arena blanca y las aguas cristalinas, en un ambiente relajado. El entorno natural invita a desconectar del ritmo frenético del día a día, algo especialmente valioso para figuras públicas que viven bajo constante atención mediática.

No sería extraño que Vinicius regrese próximamente a este destino para prepararse antes del Mundial. La cita internacional, que se celebrará entre junio y julio en México, Canadá y Estados Unidos, exige una preparación física y mental óptima. En este sentido, un entorno como 'Los Pujols' ofrece el escenario ideal para recuperar fuerzas.

A diferencia de otros puntos del Mediterráneo, la oferta turística de esta localidad se mantiene contenida. Hay hoteles, campings y opciones de ocio, pero sin llegar a la saturación. Este equilibrio permite conservar la identidad del lugar incluso en temporada alta, algo muy valorado tanto por visitantes como por residentes.

Es Pujols, Formentera / SPORT.es

Una zona pesquera con terrazas

El paseo marítimo concentra gran parte de la actividad diaria, especialmente al caer la tarde. Es entonces cuando el ambiente cobra vida con una mezcla de tranquilidad y animación moderada. Pasear, disfrutar de una terraza o simplemente contemplar el mar forman parte de la rutina en este enclave.

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Históricamente, 'Es Pujols' estuvo ligado a la pesca artesanal, una actividad que marcó su desarrollo durante décadas. Aún hoy se pueden ver vestigios de ese pasado en las tradicionales casetas de madera que salpican la costa, recordando el origen humilde y auténtico del lugar.