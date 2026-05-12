El refugio de Florentino Pérez: así es la exclusiva casa donde el presidente del Real Madrid se esconde cada verano en Cádiz

Pocas figuras generan tanta curiosidad en España como Florentino Pérez. Acostumbrado a las grandes operaciones empresariales, a los focos del fútbol internacional y a una agenda marcada por reuniones y decisiones millonarias, el presidente del Real Madrid lleva años refugiándose en un lugar muy distinto al bullicio de la capital: El Puerto de Santa María.

Allí, en una de las zonas más exclusivas de la costa gaditana, el empresario encontró el lugar perfecto para desconectar. Lejos de urbanizaciones ostentosas y del ritmo frenético de Madrid, Florentino apostó por una vivienda discreta, elegante y diseñada para disfrutar del mar, la privacidad y la familia.

Bahía Blanca, el rincón gaditano elegido por Florentino

La vivienda se encuentra en Bahía Blanca, una de las áreas más cotizadas de El Puerto de Santa María.

Esta zona destaca por sus chalés privados, sus calles tranquilas y su cercanía al mar, convirtiéndose desde hace años en uno de los enclaves favoritos de empresarios, aristócratas y rostros conocidos que buscan privacidad durante el verano.

La mansión, adquirida en 2017, cuenta con tres plantas y cerca de 250 metros cuadrados construidos. La propiedad dispone de amplias terrazas, varias plazas de garaje y zonas ajardinadas que permiten disfrutar del exterior sin perder intimidad.

Rodeada de vegetación y perfectamente integrada en el entorno, la casa refleja el carácter reservado del empresario. En la zona aseguran que se trata de una residencia lujosa, aunque sin exhibiciones innecesarias. El objetivo siempre ha sido el mismo: descansar lejos de las cámaras.

Bahía Blanca, el rincón gaditano elegido por Florentino / Archivo

Un refugio familiar junto al Atlántico

Tras el fallecimiento de su esposa, María Ángeles Sandoval, en 2012, Florentino Pérez decidió cambiar parte de sus hábitos vacacionales.

Durante años había veraneado en Mallorca, concretamente en la exclusiva Villa Yasmine de Puerto de Andratx, pero terminó vendiendo aquella histórica propiedad para comenzar una nueva etapa en Andalucía.

Desde entonces, El Puerto de Santa María se convirtió en el punto de encuentro habitual de sus veranos familiares. Allí recibe la visita de sus hijos Eduardo, Florentino y María Ángeles, en una residencia pensada para disfrutar de la tranquilidad y del anonimato que no encuentra durante el resto del año.

La cercanía al mar, la gastronomía gaditana y el ritmo pausado de la localidad han terminado conquistando al presidente blanco, que suele aprovechar sus estancias para desconectar completamente de la presión deportiva y empresarial.

Su espectacular residencia en Madrid, a cinco minutos del Bernabéu

Aunque Cádiz es su refugio estival, la residencia habitual de Florentino Pérez se encuentra en Madrid, concretamente en el exclusivo barrio de El Viso, una de las zonas más caras y privadas de toda la capital.

Ubicada a escasos minutos del estadio Santiago Bernabéu, la propiedad ocupa una enorme parcela de más de 2.500 metros cuadrados y no responde al concepto clásico de mansión unifamiliar. El empresario fue adquiriendo durante años varias fincas colindantes hasta crear un complejo residencial único compuesto por siete viviendas interconectadas.

El edificio cuenta con tres alturas, ascensores privados y espacios diseñados para garantizar la máxima privacidad de la familia. En su interior destacan zonas comunes con piscina, jacuzzi y un amplio jardín interior, pensado para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de abandonar la vivienda.

La espectacular residencia de Florentino Pérez en Madrid, a cinco minutos del Bernabéu / Archivo

El barrio más exclusivo de Madrid

El Viso es considerado desde hace años uno de los barrios más exclusivos y caros de España. Situado en el distrito de Chamartín y delimitado por arterias como el Paseo de la Castellana o la avenida de Concha Espina, este enclave se ha convertido en residencia habitual de empresarios, banqueros y miembros de la aristocracia.

A diferencia de muchos futbolistas y empresarios que optan por urbanizaciones como La Finca o La Moraleja, Florentino Pérez siempre prefirió mantenerse dentro del centro neurálgico de Madrid, a apenas unos minutos de las oficinas del club y del estadio Santiago Bernabéu.

Tanto en Madrid como en Cádiz, Florentino ha evitado las grandes exhibiciones de lujo para apostar por residencias funcionales, privadas y diseñadas para proteger su intimidad.