El refugio de Enrique Riquelme (37 años) es un pequeño pueblo de 7.000 habitantes en Alicante: "De acento mexicano nada"

Orgullo y fantasía. Así describen los vecinos de Cox el ambiente que se respira en sus calles desde que Enrique Riquelme, nacido en la localidad el 9 de enero de 1989, irrumpió como alternativa para presidir el Real Madrid.

En este municipio de apenas 7.000 habitantes, la ilusión es colectiva. Grandes y pequeños coinciden en destacar la calidad humana del empresario y su vínculo permanente con el pueblo que le vio crecer. En 2022 fue pregonero de las fiestas patronales y, cuatro años después, Cox vuelve a pronunciar su nombre con entusiasmo.

Aunque Florentino Pérez continúa como favorito, la esperanza de un cambio ha prendido con fuerza. Eva Guirante lo resume con una mezcla de emoción y convicción: "Hace falta alguien nuevo con poder que reanime al Madrid. Para nosotros Enrique es encantador. Se merece la oportunidad. ¡A por todas, Enrique!".

Una familia muy querida y un pueblo unido

En Cox, el apellido Riquelme despierta afecto desde hace generaciones. La cercanía entre vecinos hace que todos tengan una historia que contar. Vicente Bernabéu lo explica con naturalidad: "Conozco a su padre, conocía al abuelo… La familia Riquelme está llena de buenas personas. De hecho, todas las tardes juego al chinchón con su tío".

La dimensión humana se mezcla con el orgullo por el éxito profesional del candidato. Domingo Murcia, que ni siquiera es aficionado al fútbol, lo expresa con contundencia: "Está rodeado de los mejores. Enrique vale para todo, desde presidente del Madrid hasta presidente de España. Si sale elegido, me haría del Madrid".

Madrid. 26.11.2024. Enrique Riquelme, fundador de COX Energy / José Luis Roca / EPC

La ambición de un joven empresario

Quienes han seguido su trayectoria recuerdan que Riquelme dejó Cox con 21 años con un objetivo claro: convertirse en un gran empresario. Álvaro Cristo confía en que su candidatura pueda remontar en los últimos días: "Las elecciones están complicadas, pero a partir de ahora comienza la remontada de Enrique".

Otros vecinos, como José Francisco Sánchez, prefieren mantener los pies en el suelo y consideran que obtener un 30% de los votos ya sería un éxito. También hay quienes creen que Riquelme será presidente del Real Madrid algún día, aunque quizá no en estas elecciones. "Florentino estará hasta que él quiera. Pero cuando no esté, Enrique lo hará muy bien. Ha hecho una fortuna siendo un crío en América", apunta Bernabéu.

"De acento mexicano nada"

Uno de los momentos más comentados en el pueblo ha sido la referencia de Florentino Pérez al supuesto "acento mexicano" de Riquelme. La respuesta en Cox ha sido inmediata y contundente. Eva Guirante lo expresa sin rodeos: "De acento mexicano nada. Florentino, ya tienes mucha edad, retírate. Necesitamos gente joven en el Madrid".

Para los vecinos más mayores, la procedencia del candidato es irrefutable. Pascual Ramón y Antonio Manresa lo resumen así: "Él es nacido aquí. Se ha criado por el mundo, pero es de Cox. Para que esté Florentino, mejor uno de casa".

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme en foto de archivo de Alejandro García / Alejandro García / EFE

Un pueblo que vive pendiente del móvil

La repercusión mediática ha sorprendido incluso a los propios habitantes. Cox, acostumbrado a un perfil bajo, se ha convertido en escenario de conversaciones constantes sobre el Real Madrid. En bares, plazas y cafeterías no se habla de otra cosa. Incluso quienes no siguen el fútbol están pendientes del móvil para conocer las últimas novedades. Y hasta los culés del pueblo han aparcado sus colores para apoyar a un vecino.

Los socios del Real Madrid votarán el domingo 7 de junio, de 9:00 a 20:00, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez llega con el respaldo de su trayectoria al frente del club. Enfrente, Enrique Riquelme propone una renovación profunda tras dos temporadas discretas en lo deportivo.

La incógnita está a punto de resolverse. Lo que ya es seguro es que Cox, un pequeño pueblo de Alicante, ha encontrado en estas elecciones una oportunidad inesperada para mostrar al mundo su orgullo y su identidad.