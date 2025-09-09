Dos refuerzos para Xabi Alonso y una gran pregunta: ¿Tienen sitio?

El proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid parece tener un once cada vez más definido. Si bien es cierto que con la acumulación de partidos de los próximos meses las rotaciones estarán a la orden del día, hay jugadores que apuntan a ser fijos en los partidos más importantes.

Futbolistas como Courtois, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde o Mbappé son imprescindibles, mientras que otros como Güler también se han ganado un estatus importante, al menos hasta que vuelva Bellingham. Hay otros casos en los que algunos jugadores parten con ventaja. Vinicius debería ser titular indiscutible, aunque de momento Xabi también ha abierto la puerta a que Rodrygo ocupe esa posición, Militao parece destinado a ocupar el puesto de central por delante de Rüdiger, mientras Trent Alexander-Arnold y Carvajal se disputan el lateral derecho en una batalla muy abierta.

El papel de Arda Güler puede cambiar cuando vuelva Bellingham / E. P.

Caso aparte merece la posición de extremo derecho. Franco Mastantuono se ha hecho con el puesto en las últimas semanas, pero las opciones de colocar a Rodrygo, meter a Brahim o cambiar la posición de Güler una vez vuelva Bellingham abren el casting. La competencia una vez estén todos será feroz.

Dos fichajes para Xabi

Por el momento, Xabi Alonso recuperará a lo largo de los próximos entrenamientos dos efectivos que pueden ser importantes a lo largo de la temporada. Tanto Camavinga como Endrick apuntan a volver a entrenarse con total normalidad durante esta semana, una vez superado el parón de selecciones.

El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, en una foto de archivo / EFE

En el caso del brasileño, su vuelta tras una lesión en el tendón conjunta de los isquiotibiales se esperaba mucho antes, pero una recaída ha retrasado todo el proceso mucho más de lo que se calculó en un principio. Por lo que respecta al francés, este verano sufrió un esguince en su tobillo derecho. Su último partido fue el 23 de abril, pero podría incluso entrar en la convocatoria para el próximo encuentro, ante la Real Sociedad.

Un rompecabezas

Sin lugar a dudas Xabi Alonso estará encantado de recuperar a dos jugadores del nivel de Camavinga y Endrick, pero ahora tendrá la difícil tarea de encajarlos en sus planes. Como bien hemos dicho antes, la cantidad de partidos que se avecina favorecerá las rotaciones, pero el papel de los dos jugadores con el nuevo entrenador se desconoce por completo, ya que aún no han podido disputar ningún partido oficial a sus órdenes.

Endrick, en un partido con el Real Madrid / Chema Moya / EFE

En el caso de Camavinga, sus opciones de ser titular en el equipo están muy complicadas. Tchouameni y Fede Valverde son dos fijos, mientras que el otro puesto en el centro del campo parece ir destinado a jugadores de mayor creatividad como Arda Güler. El ex del Stade de Rennes podría entrar en ocasiones para ocupar un rol similar al del uruguayo, pero debido a sus desconexiones durante los partidos no está tan claro que pueda ocupar el puesto de pivote, al que Xabi da mucha importancia y donde su compatriota está luciendo su mejor nivel desde que llegara al Madrid.

Mientras tanto, Endrick lo tiene incluso más complicado. El brasileño parte con una clara desventaja frente a sus compañeros por los meses que se ha perdido por lesión. En la delantera Mbappé se perderá pocos partidos, pero a diferencia de Ancelotti el curso pasado, Xabi cuenta con una opción distinta como Gonzalo García, que se ganó su sitio en el Mundial.

Endrick puede estar destinado a pelear por un puesto en el ataque, pero quizás no como delantero centro. La opción de entrar en el casting por el extremo derecho se abre para un jugador que todavía tiene mucho margen de crecimiento. La competencia será feroz, pero no hay que olvidar que fue el propio futbolista el que rechazó la opción de salir cedido esta temporada y ganarse un puesto. Xabi tendrá que resolver el rompecabezas para dar cabida a todos en sus planes. Bendito dilema para cualquier entrenador.