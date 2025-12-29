La reforma de Florentino planea un puesto de CEO con Anas Laghrari como principal candidato

En medio de una crisis deportiva, el Real Madrid afronta en los próximos meses pasos cruciales en el futuro del club. Tal y como anuncio en la Asamblea Ordinaria de este año, Florentino Pérez tiene previsto convocar una Asamblea extraordinaria en 2026 para abordar el referéndum societario.

"Todos somos dueños del Madrid y lo seremos aún más. Propondré que seamos reconocidos como verdaderos dueños. Con este blindaje, seremos nosotros quienes tendremos la posibilidad de proteger nuestros valores", anunció el presidente del conjunto blanco el pasado mes de noviembre.

Florentino ofreció algunos detalles importantes, aunque dejó muchas preguntas en el aire: "El Real Madrid es un club de socios, pero debemos crear una filial en el que los socios seremos los dueños. E incorporaremos una filial minoritaria, de un 5% o así, para valorar al club. No queremos salir a bolsa. Que alguien esté dispuesto a invertir, una cantidad simbólica, es el mejor ejemplo de poder del club. Este inversor o inversores deberán respetar al club. Y si quisieran transmitir su participación, el Madrid debería mediar. Sería un aliado. Hemos construido el mejor club del mundo y necesitamos blindarlo. No podemos permitir que caiga en manos de nadie. Con este caso, someteré a una decisión libre, para seguir siendo el mejor club del mundo".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la asamblea general ordinaria del club en Madrid. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

En paralelo a esto, según informa Vozpópuli, cada cobra más fuerza la "creación de un cargo ejecutivo fuerte, equivalente a un CEO, encargado de pilotar la futura filial holding que pasaría a canalizar el negocio del Real Madrid". Un puesto que sería clave y que se encargaría de gestionar las relaciones con los nuevos inversores y la ejecución del nuevo modelo de negocio.

El mismo medio apunta directamente al nombre de Anas Laghrari como gran candidato. Se trata de la mano derecha de Florentino Pérez en las operaciones financieras del club. Fundador de A22, la empresa de la Superliga, fue una figura clave en acuerdos tan importantes como los de Sixth Street con Key Capital, empresa que también ha asesorado en algunas operaciones del Barça.

Su manejo con inversores y posibles aliados del club le convierten en el favorito al puesto en el caso de que finalmente nazca como tal. Vozpópuli apunta que la reciente desvinculación de Laghrari de Key Capital "se interpreta como un movimiento previo para eliminar potenciales conflictos de interés y facilitar su eventual incorporación a la estructura ejecutiva del Real Madrid, siempre en un plano no presidencial".

Siempre según la fuente citada, existen ciertas reticencias internas a esta posibilidad, ya que consideran que Laghrari no tiene relación directa con los agentes principales del mundo del fútbol.