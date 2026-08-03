La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: "Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente"

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid es uno de los movimientos más inesperados de este mercado de fichajes. Florentino Pérez decidió apostar por cerrar su incorporación antes del Mundial, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, lo que desató bastante polémica, pues podía condicionarle durante el torneo, cosa que finalmente no sucedió. Además, el de Alella fue una pieza clave para conquistar la segunda estrella.

Cucurella vuelve a España después de estar varios años en Inglaterra, donde ha vivido bien, pero ya echaba de menos el buen clima de la península ibérica, aunque no lo hará en su pueblo natal, Alella.

En una entrevista con 'Esportiu', el futbolista expuso que "toda mi vida he vivido en Alella, en una urbanización del pueblo. Soy un enamorado de Alella y del Maresme. Y presumo de ello".

"Me parece que es uno de los mejores sitios de Cataluña para vivir. Somos unos privilegiados porque disfrutamos de una gran calidad de vida, tenemos montaña, playa, pueblos preciosos, gran gastronomía y lo que más me gusta: hay muy buena gente", comentó.

Una de las decisiones más complicadas de su vida fue cuando decidió dejar los estudios, una elección que apoyaron sus padres por completo. "Hice hasta cuarto de ESO, en la Escuela Bergantí de El Masnou y el Bachillerato en La Masia, cuando ya era jugador del Barça".

El de Alella aprobó la selectividad: "Después me matriculé para realizar la carrera de Educación Física en INEFC pero finalmente no la empecé".

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez, juntos tras ganar el Mundial. / Sport.es

El principal motivo que otorgó fue que "lo dejé porque con tantos entrenamientos y viajes era imposible compaginarlo. Es algo que tengo pendiente".

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"Debo decir que en el Barça sacar buenas notas es obligatorio. Nos estaban muy encima para ayudarnos en caso de tener problemas con algunas asignaturas", señaló al 'Esportiu'.