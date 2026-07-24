La reflexión de Iker Casillas (45 años): "No tenía dinero para comprar unos guantes. Mi padre me cogía los guantes y me ponía parche sobre parche en lo que era la palma"

El legado de Iker Casillas es imborrable. El exguardameta del Real Madrid marcó una época dorada en el club de su vida en el que empezó a jugar cuando únicamente tenía 18 años. El de Móstoles se estrenó frente al Athletic Club en el estadio de San Mamés, donde ya dejó claro que estaba destinado a marcar un antes y un después en la historia del conjunto blanco. Permaneció en el conjunto blanco hasta los 34 años.

Hasta llegar a triunfar en el primer equipo del Real Madrid, Casillas no tuvo un camino nada fácil, debido a que vivió una infancia complicada con sus padres, José Luis Casillas y María del Carmen Fernández, especialmente porque era una familia trabajadora que a final de mes no podía permitirse grandes lujos.

A los 9 años, el presidente de 1K, equipo de la Kings League, empezó a jugar en la cantera del Real Madrid, una etapa que recuerda con especial cariño y que sigue siendo imborrable para él.

Por esta razón, quiso volver a 'La Fábrica' para conocer a los niños que se están formando como porteros y también contó algunos detalles de su paso por la cantera blanca.

Así era Iker Casillas de pequeño / Archivo

En primer lugar, empezó explicando que "yo he estado en los campos de arena y me he llevado mucho barro a casa", algo que detestaba su madre: "Me ha echado muchas broncas porque las botas estaban que no os podéis ni imaginar".

El ex del Real Madrid desveló que en sus inicios "no tenía dinero para comprar unos guantes".

Iker Casillas, en el punto de mira / EFE

"De hecho, mi padre me cogía los guantes y me ponía parche sobre parche en lo que era la palma", comentó a los porteros de 'La Fábrica'.

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Actualmente, Casillas no vive esos problemas económicos, pues cuenta con la Fundación Iker Casillas, la academia Iker Casillas Academy, un proyecto que tiene como objetivo que los más jóvenes se conviertan en grandes deportistas mediante cursos, programas educativos y actividades especializadas, que factura más de 11 millones de euros al año, y controla una aceleradora de startups que impulsa empresas emergentes centradas en soluciones para clubes, entrenadores y deportistas.