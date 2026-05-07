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REAL MADRID

Las redes se mofan del Real Madrid: "Valverde ha perdido el invicto con Tchouaméni"

Los encontronazos entre Valverde y Tchouaméni y la tensión con Rüdiger y Álvaro Carreras desatan una lluvia de memes en redes sociales

Las redes se mofan del Real Madrid: &quot;Valverde ha perdido el invicto con Tchouaméni&quot;

Las redes se mofan del Real Madrid: "Valverde ha perdido el invicto con Tchouaméni" / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

Las redes sociales no han tardado en reaccionar a los últimos episodios que rodean al Real Madrid.

Las informaciones sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, junto al cruce protagonizado por Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, han provocado una auténtica avalancha de bromas y montajes virales. Estos son algunos de los mejores memes que deja la situación del conjunto blanco.

Entre discusiones, rumores y tensión en el vestuario, las redes sociales han encontrado el escenario perfecto para sacar su lado más creativo.

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Como suele ocurrir en el universo del fútbol, el humor ha vuelto a imponerse y los memes se han convertido en la válvula de escape favorita de los aficionados. Porque mientras el Real Madrid intenta apagar el incendio, internet ya ha decidido convertir cada gesto y cada cruce en material viral.

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