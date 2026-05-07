REAL MADRID
Las redes se mofan del Real Madrid: "Valverde ha perdido el invicto con Tchouaméni"
Los encontronazos entre Valverde y Tchouaméni y la tensión con Rüdiger y Álvaro Carreras desatan una lluvia de memes en redes sociales
Las redes sociales no han tardado en reaccionar a los últimos episodios que rodean al Real Madrid.
Las informaciones sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, junto al cruce protagonizado por Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, han provocado una auténtica avalancha de bromas y montajes virales. Estos son algunos de los mejores memes que deja la situación del conjunto blanco.
Entre discusiones, rumores y tensión en el vestuario, las redes sociales han encontrado el escenario perfecto para sacar su lado más creativo.
Como suele ocurrir en el universo del fútbol, el humor ha vuelto a imponerse y los memes se han convertido en la válvula de escape favorita de los aficionados. Porque mientras el Real Madrid intenta apagar el incendio, internet ya ha decidido convertir cada gesto y cada cruce en material viral.
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