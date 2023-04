Las redes se mofan del intento de bicicleta de Lucas Vázquez a Espino

El jugador del Real Madrid fue el foco de las bromas de muchos internautas que siguen el Cádiz-Real Madrid Incluso el community de Fútbol en Movistar Plus+ bromeó: "Se le salió la cadena..."

La acción fallida de Lucas Vázquez en el minuto 26 del Cádiz-Real Madrid correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga, un intento de 'bicicleta' a Espino, defensa del equipo andaluz, está siendo muy comentada en las redes sociales.

El jugador del Real Madrid se dejó el balón atrás y Espino no tuvo ningún problema en recuperar el balón. La acción, en el campo, arrancó sonrisas y rápidamente fue tendencia en Twitter.

Los usuarios de esta red social se cebaron con el jugador del Real Madrid. Uno reaccionó publicando "Lucas 'Cafú' Vázquez" y otro realizó el siguiente comentario: "Que malito es el colega, pixa".

Las imágenes las publicó la cuenta "Fútbol en Movistar Plus+" con un comentario ("Se le salió la cadena...") que no gustó a los aficionados madridistas, que reaccionaron con comentarios tipo "las bromitas siempre hacia el mismo lado", "al CM se le ve el plumero" o "qué curioso que el penalti a Benzema no lo suben a Twitter".