La otra cara del récord Mbappé: un jugador desequilibrante en un club desequilibrado

El Real Madrid - Sevilla fue un partido que evidenció las diferentes realidades en las que viven los jugadores del conjunto blanco. Los abucheos que recibió Vinicius, culpabilizado por su actitud, contra los aplausos que recibió Mbappé por igualar el récord de goles del conjunto blanco en un año natural (59) que ostentaba Cristiano Ronaldo. El galo lo celebró haciendo la clásica celebración del luso. Pero detrás de una estadística, que no ha venido acompañada de títulos, destapa la cruda realidad numérica del Madrid.

Hasta 46 goles más que Vinicius en 2025

A tenor de la situación del club, donde cada partido se había convertido en un ultimátum para Xabi Alonso, se antojaba extraño que una marca tan intrascendente como esta fuese importante. Sin embargo, la celebración de Kylian, después de anotar de penalti, reflejó que efectivamente había una intención detrás. Aunque no consiguió superar el límite de Cristiano, el Madrid lo celebró y lo glosó en su crónica oficial.

Real Madrid - Sevilla | El gol de penalti de Mbappé / LALIGA

Las 59 anotaciones de Mbappé en 2025, un año en blanco para la entidad, son 46 más que las registradas por un vilipendiado Vinicius, autor de 13 goles en los doce meses del año natural. El tercero de este ranking que ha cobrado importancia ante la ausencia de metas mayores es Bellingham, que, a pesar de su operación de hombro, logró 12 dianas. La última, frente al Sevilla, que acabaría dándole un respiro transitorio a Xabi Alonso. Pudo haber más penas máximas para que Mbappé adelantase a Cristiano, pero el VAR lo impidió.

La estadística descubre a un Madrid sin sistema donde un solo futbolista atesora tantos goles como el resto de sus compañeros juntos. El resurgir de Rodrygo en los últimos partidos, como mayor sostén de Xabi Alonso, el hombre que más ha confiado en él, le ha permitido llegar a la decena. A partir de ahí, cinco de Endrick en las escasas oportunidades que dispuso con Ancelotti, centradas en Copa. Los mismos que Güler en bastantes más minutos o los que ha sido capaz de generar Gonzalo, Mundial de Clubes mediante.

El reparto solidario de la última Champions

Brahim, desde el banquillo, consiguió otros cinco en el 2025, por delante de los cuatro de un Valverde que ha perdido el acierto desde el tiro de larga distancia. La prueba, más allá de los datos en sí, de la pérdida de efectividad de un equipo que se reduce a Mbappé. La desigualdad contrasta, por ejemplo, con la temporada 2023/2024, la última de éxitos en clave blanca, cuando lograron la 15 Champions. Esa campaña, Vinicius fue el máximo anotador, con 24 goles y 11 asistencias que le convirtieron en candidato al Balón de Oro.

Por debajo figuró Jude Bellingham en una primera temporada como madridista que fue un golpe de impacto, acumulando 23 aciertos en la portería rival, algo que no lograba desde el fútbol de formación, cuando todavía era delantero. Antes de Mbappé, el tridente lo completaba Rodrygo, quien terminó aquel curso con 17 goles y nueve asistencias. Los mismos que Joselu, el último gran '9' del Madrid que ejerció como tal y que también repartió tres pases de gol. Hasta Brahim rozaría las dobles figuras con 12 tantos y 9 asistencias. Fue la demostración del valor colectivo que se tradujo en una gran cosecha de títulos.

En 2025, el Madrid ha celebrado la Bota de Oro de Mbappé como si fuese un trofeo. Sin embargo, ausencias como la del partido con el City, volvieron a rescatar las palabras que su anterior entrenador, Luis Enrique, dijo del '10' madridista antes de su salida. "Seremos aún mejores sin 'Kiki' esta temporada", valoró en el documental que protagonizó. Una demostración de cómo tener a uno de los mejores atacantes del planeta no era sinónimo de éxito, algo que se está volviendo a repetir en el cuadro blanco. Sea quien sea el técnico.