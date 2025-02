La reconstrucción del City afectará a los planes del Madrid

El partido en el Santiago Bernabéu supuso un punto de inflexión para el proyecto del Manchester City. Lo visto sobre el césped del feudo madridista dejó en evidencia algunos de los problemas que arrastra el equipo en una temporada que está siendo para olvidar.

La reconstrucción en el equipo que dirige Pep Guardiola está en marcha. De hecho, empezó este mismo invierno, cuando el equipo se reforzó con futbolistas jóvenes con buenas condiciones que podrían ser moldeados por el exentrenador del Barça. Khusanov, Vitor Reis, Nico González y Omar Marmoush llegaron a Inglaterra con la necesidad 'citizen' de aportar sangre fresca a su equipo.

El problema para todos ellos es que el bajón del City es tan desmesurado que ni siquiera han tenido tiempo de adaptarse y progresar. El momento físico y futbolístico que viven jugadores clave como De Bruyne, Bernardo Silva o Gundogan, la salida de Kyle Walker, que ya no era el futbolista que paraba a cualquiera, las continuas lesiones de Ake, Ruben Dias o Stones, fichajes que no han salido como que se esperaban, como el caso de Matheus Nunes y jugadores que no han dado el paso adelante que se esperaba.

Guardiola mira a la grada del Bernabéu durante el partido / Manu Fernandez / AP

El drama del City es real y necesita urgentemente nuevos líderes. Khusanov ya aporta en defensa y tienes unas condiciones físicas increíbles, pero le falta madurez todavía. Vitor Reis es de momento un gran proyecto de central. Nico González ya está listo para ser importante ante la ausencia de Rodri y, por último, Marmoush ha dejado partidos deslumbrantes (Newcastle) y alguna actuación más decepcionante como ante el Madrid.

Una estrella en camino

En todos esos perfiles no hay un futbolista que el City necesita urgentemente. Un jugador que pueda moverse entre líneas como Bernardo Silva, pero que también tenga el desparpajo de Foden y que sea capaz de aportar goles y asistencias como hace De Bruyne.

El conjunto inglés ya ha elegido quién es el futbolista ideal para ese perfil que buscan: Florian Wirtz. Sin ir más lejos, en los últimos días ya apareció la noticia en Inglaterra de que el equipo de Guardiola estaba dispuesto a poner más de 100 millones de euros por él.

Wirtz tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta 2027, aunque podría renovar con la condición de incluir una cláusula de rescisión. El conjunto alemán quiere que se quede a toda costa hasta 2026, pero el City no puede esperar tanto. Ya hubo algún contacto informal en enero y este verano volverán a la carga a por él.

Se trata de un fichaje que sin duda estimularía a Guardiola y al equipo al completo. Su crecimiento exponencial, su capacidad para ser creativo y decisivo al mismo tiempo, su posible conexión con Haaland... Son muchos los alicientes del fichaje.

Curiosamente, Wirtz lleva en la agenda del Madrid mucho tiempo. Los blancos ven en el alemán a un futbolista que puede aportar mucho en creatividad al equipo, algo de lo que ha adolecido últimamente. Es cierto que podría no tener hueco con los cuatro atacantes que parecen haberse hecho con un puesto fijo, pero el equipo madridista lo ve como un fichaje más a medio plazo.

Su relación con Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen es excelente y no sería de extrañar que el talentoso mediapunta alemán fuera una de las peticiones del tolosarra en caso de que llegara a la capital española en algún momento. Sin embargo, la crisis del City y su necesaria reconstrucción podría afectar a esos planes del Madrid con Wirtz.