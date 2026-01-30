REAL MADRID
Rechazo a la llegada de Emery al Real Madrid: "El problema no estaba ni en el banquillo ni en Xabi"
La prensa madrileña duda de la opción de recurrir a Unai Emery para tapar los problemas del Real Madrid sobre el césped
El Real Madrid es un mar de dudas. El conjunto blanco conoció este viernes en Nyon que se enfrentará al Benfica, en los Play-Off de la UEFA Champions League, una eliminatoria que no estaba prevista en los esquemas de la dirección deportiva, pero que tendrán que afrontar a partida doble en febrero.
Jugar los dieciseisavos significa tener un desgaste adicional. Físicamente, el Real Madrid llega justo al tramo medio de la temporada, a pesar de la llegada de Pintus al Real Madrid en enero. Los de Valdebebas no convencieron en Lisboa. Se les vio superados físicamente, además de la 'masterclass' táctica que dio José Mourinho en el tramo final de partido.
"Arbeloa es un parche"
Otra vez, se verán las caras con 'Mou'. Arbeloa deberá darle la vuelta a la situación si quieres revertir la dinámica de resultados en el club. Pero en Madrid, ya se empiezan a especular muchas sitiuaciones, hasta la de otro cambio de entrenador.
El problema principal no es únicamente lo que ocurre en el campo, sino la gestión deportiva y la visión a largo plazo del club. El despido de Xabi Alonso, tras una apuesta a medio plazo, evidenció esta situación. En el programa de 'El Futbolín', de Radio Marca, los tertulianos especularon una posible llegada del exentrenador de Valencia y Sevilla, y actual entrenador del Aston Villa, Unai Emery. “La llegada de Arbeloa ha sido un parche, no una solución. Y cuando las decisiones se toman pensando más en el palco que en el césped, el resultado siempre es desorden y frustración”, afirman.
Los éxitos pasados solaparon los errores. “Jugadores como Kroos, Modrić, Casemiro, Benzema o Cristiano sostuvieron un ciclo dorado que hoy todavía sirve de referencia”, consideran. Pero aquel equipo fue producto de planificación, no de improvisación.
Un problema que va más allá de los banquillos
Algunos coinciden en que no necesitan a otro entrenador. La plantilla necesita dos refuerzos urgentes: un central con liderazgo para reforzar la defensa y un mediocampista organizador que aporte sentido al juego, debido a que el Madrid está concediendo demasiados goles y tiene dificultades para controlar los partidos. Sin ese equilibrio, ni una delantera tan talentosa puede sostener un proyecto ambicioso.
