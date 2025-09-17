Recado de Xabi Alonso a Carvajal: "Es una expulsión evitable"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho por el crecimiento de su equipo tras vencer en el estreno en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella (2-1), resaltó la primera media hora y prometió que "dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía".

"Estamos creciendo, progresando, en un momento importante viendo que podemos competir haciendo las cosas bien. La primera media hora me ha gustado mucho. De lo negativo aprenderemos para tener continuidad en las fases buenas. Hoy ha sido exigente ante un Marsella con buenos jugadores y un sistema que te exige mucho. Hemos sido bastante eficaces en la presión. Dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía", valoró en rueda de prensa.

Xabi Alonso reconoció que fue "una expulsión evitable" la acción del capitán Dani Carvajal y opinó con distancia sobre el penalti, el segundo, que le dio el triunfo al Real Madrid. "La he visto de refilón y no tengo una opinión muy hecha, pero hoy ha salido de nuestro lado".

En su análisis del partido, Xabi lamentó la falta de puntería en los momentos en los que fue muy superior en la primera parte. "La primera media hora ha sido fantástica, muy buena. Me ha gustado mucho la presión ante un equipo que tiene automatismos muy trabajados. El equipo ha ido muy convencido, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado materializarlas para premiar el buen juego", dijo.

"A pesar de encajar, hemos seguido en buena línea, hemos empatado y hemos estado convencidos de lo que queríamos en un ritmo no tan frenético en la segunda parte pero con ocasiones hasta la acción de la roja. A pesar de estar con uno menos no he tenido la sensación de no ir a por el partido. Con el 2-1 hemos tenido madurez y es una victoria muy importante para empezar la Champions", añadió.

El técnico pidió tranquilidad y tiempo con Arda Güler, que cometió un error en el tanto del equipo francés, y con Franco Mastantuono que generó ocasiones pero no materializó ninguna. "Arda ha empezado muy bien, luego ha tenido una fase que ha dado demasiados toques y a raíz de eso ha sido la perdida. Está en fase de crecimiento. Con Franco va a ser parecido, estoy muy tranquilo. Por las ocasiones que ha tenido va a seguir creciendo, se tiene que adaptar porque el cambio es grande pero va por buena línea", valoró.

Xabi confirmó que tanto Eduardo Camavinga como Jude Bellingham, convocados pero sin minutos este martes, "ya están mucho mejor para el sábado poder jugar" ante el Espanyol en LaLiga EA Sports, y mandó un mensaje de tranquilidad con el, problema muscular sufrido por Trent Alexander-Arnold a los tres minutos. "Lo de Trent vamos a esperar un poco, igual no es tan malo como podía ser".