El recado de Valverde antes del Real Madrid - Manchester City: "Este año no nos ha pasado que los once hayamos defendido"

Fede Valverde, capitán del Real Madrid, fue el encargao de dar la cara antes del duelo de ida en la eliminatoria decisiva contra el Manchester City. Un jugador que fue decisivo en el último triunfo del club blanco ante el Celta en Liga con un disparo que, después de un rebote, le dio un triunfo sanador al conjunto de Arbeloa. El uruguayo dejó varios mensajes claves antes del enfrentamiento en el Bernabéu.

"Este año no nos ha pasado que los once hayamos defendido; que hayamos estado preparados para lo que quiera el rival. Ahora estamos bien, enfocados. Esta clase de partidos son duros y queremos estar preparados mentalmente y físicamente", aseguró un futbolista que abrió un cisma con su intervención antes del partido contra el Kairat, cuando receló de jugar como lateral.

"Intento siempre adaptarme a las ideas que quiera el entrenador o el cuerpo técnico. Me ha tocado jugar en muchas posiciones, no siempre en el medio, pero intento aportar, dar lo mejor de mí. El mister quiere que me abra, controle y juegue con el lateral o el extremo; como hay veces que me toca jugar más suelto, marcar, asistir. Intento adaptarme. Yo, con estar en el once... Eso es lo fundamental", añadió el uruguayo.

Noticias relacionadas

Afronta el partido el Madrid con múltiples bajas, entre ellas las de Bellingham y Mbappé, dos hombres clave que han ido a buscar segundas opiniones fuera del club. "Yo aquí tengo todo, es el mejor club del mundo y están las mejores personas Confío en todas las personas que están aquí. Yo confío mi cuerpo en un fisio de aquí y dejo todas las opiniones a lo que él crea. Estoy muy tranquillo y sólo pienso en el City. Nada de fuera nos va a distraer", cerró filas con respecto al cuerpo médico, puesto en cuestión tras la hemorragia de bajas.