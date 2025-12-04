El recado de Laporta al Madrid: "Muchos gallos en un corral no suele funcionar"

Joan Laporta es directo, pero también sutil. El presidente azulgrana analizó la actualidad del club en un acto de 'La Vanguardia' y analizó las capacidades que tendrá el FC Barcelona a moverse en los siguientes mercados.

Uno de los temas a destacar fue la situación de Robert Lewandowski, que termina contrato este mismo verano. El delantero polaco cumplirá 38 años en 2026 y todavía no está claro si seguirá en el Spotify Camp Nou o si el Barça buscará recambios.

"Esto tendríais que hablarlo con Deco. Habrá que ver qué tal va la temporada de Lewandowski; es muy querido en la plantilla. Tiene buena relación con los jóvenes. Quizás necesitaremos algún recambio para estas posiciones; Deco está trabajando sobre todo de cara a junio, y otra a enero. Estaremos en disposición de hacer grandes operaciones en verano, pero nosotros no vamos a perder la cabeza por ningún jugador", analizó.

Lewandowski, en el calentamiento del partido ante el Atlético / SPORT

Laporta quiso defender el trabajo de su director deportivo y explicó que no todo es tan fácil como fichar a un 'crack'. Y de paso, le tiró un 'dardito' al Real Madrid: "Si alguien piensa que fichando a un jugador de primera línea ganaríamos todos los partidos, nosotros podríamos acometer la operación, pero creo que no es tan necesario. Muchos gallos en un corral no suele funcionar; hay ejemplos que todos estamos pensando", dejándolo en el aire, aunque todos pensaron en la llegada de Mbappé al Madrid la temporada pasada.

Los azulgranas siguen en busca de la norma 1/1 para poder moverse en el mercado con total normalidad. El presidente azulgrana recordó que los culés ya estuvieron en total normalidad, pero este tema fluctúa bastante: "En enero estábamos y renovamos a todos los futbolistas jóvenes, Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi... Hemos fichado a Joan Garcia, Bardghji... Nos hemos excedido y en breve podremos volver a estar en el 1/1. Queremos volver a eso para recuperar la normalidad; no nos angustia tanto. Tenemos un equipo competitivo y creo que podremos gestionar bien si hace falta para tener un equipo aún más competitivo. Además, tenemos la Masía; si hace falta una pieza más, creo que podremos conseguirlo".

A pesar de no estar en la norma 1/1, Laporta sabe que el Barça podrá fichar y anunció la renovación de una de las revelaciones de la temporada: "Deco está trabajando; seguramente habrá opciones de mercado si necesitamos reforzar el equipo; Flick está reconvirtiendo a jugadores como Gerard Martín o Eric. Que, por cierto, Eric estará renovado y firmará el jueves que viene. No puedo decir si ficharemos, pero si hace falta, estaremos preparados. Sé que piensan en alguna oportunidad de mercado, pero se tiene que estudiar muy a fondo".