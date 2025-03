El recado de Brahim a Simeone: “¡Habla ahora!”

Fue un derbi muy tranquilo tanto a nivel de polémica como de ocasiones de gol. Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron un partido de ida de octavos de Champions League muy conscientes de que la eliminatoria se resolverá dentro de ocho días en el Metropolitano. Ambos equipos arriesgaron muy poco y no se produjeron demasiadas discusiones habituales en este tipo de enfrentamientos.

En la celebración de su gol, sin embargo, Brahim se acordó de Simeone y de unas declaraciones del técnico argentino en la previa del compromiso. "El Madrid buscará compensar esa posición, me imagino yo, con Camavinga y Luka Modric. También está la posibilidad de Brahim, pero no lo creo. Obviamente, hay un patrón que se repite", valoró el técnico argentino. Las palabras no gustaron nada al futbolista merengue.

Después de celebrar su tanto, decisivo en el triunfo del Madrid, con Carlo Ancelotti y sus asistentes, Brahim Díaz se dirigió hacia el banquillo de Simeone y pronunció las siguientes palabras: "¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Hablas ayer! ¡Habla ahora!", le dijo el atacante blanco al míster del Atlético, visiblemente molesto.

Brahim saltó al terreno de juego con ganas de responder a Simeone y lo hizo. Después del encuentro, el entrenador rojiblanco aseguró que no había visto nada y quitó hierro al asunto.