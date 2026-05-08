Reaparece Fede Valverde con una gorra tras el incidente

Mientras el incendio aviva en Valdebebas, Valverde se encuentra lejos de los focos, tranquilo y en su casa. El uruguayo se está recuperando de su golpe en la cabeza, que le provocó un traumatismo craneoencefálico al caer en el vestuario. El propio Valverde dijo que no hubo ningún golpe directo entre él y Aurélien Tchouaméni, sino que se resbaló accidentalmente con una mesa durante la discusión.

Los médicos le recomendaron reposo entre 10 y 14 días y será baja para el próximo Clásico contra FC Barcelona. Además, hace unas horas, el Real Madrid ha confirmado la multa de medio millón de euros a cada jugador, como castigo disciplinario tras los incidentes.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", dice el comunicado oficial.

Con su familia y con una gorra

Este viernes, la mujer del futbolista, Mina Bonino, ha publicado en sus redes sociales unas imágenes de una fiesta de cumpleaños, en la que ha acudido con toda la familia. Al uruguayo se le ve tranquilo, despejado y tapándose la brecha. Valverde luce una gorra en su cabeza, con un chándal Nike.

Valverde, junto a su familia tras el incidente / SPORT.es

No obstante, Valverde se perderá toda la temporada y llegará a tiempo para la próxima Copa del Mundo. La situación deportiva, sin embargo, no es el único problema que enfrenta el vestuario madridista. Aunque Florentino Pérez y su gabinete de crisis no ha castigado sin jugar a ninguno de los dos jugadores, pues Fede Valverde es baja por un tema médico, 'The Athletic' ha informado que "sería imposible que ambos jugadores permanecieran en el club" más allá del próximo verano, algo que implicaría la venta de uno de los dos a final de temporada para evitar que este conflicto siga escalando.

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El Madrid quiere terminar la temporada y abordar el problema a final de la misma. De momento ha intentado apagar el fuego con una dura sanción económica.