Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
Te contamos minuto a minuto el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
El once de la Real Sociedad
En el banquillo madridista estarán: Lunin, Sergio Mestre, Alaba, Valverde, Rodrygo, Trent, Gonzalo, Asencio, Fran García y Mastantuono.
Ya tenemos la alineación del Real Madrid. Estos son los once futbolistas escogidos por Xabi Alonso: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes a todas y todos! Arrancamos con el minuto a minuto del Real Sociedad - Real Madrid que se disputará a partir de las 16:15 horas.
