Real Sociedad - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Tras el primer parón de selecciones de la temporada, vuelve La Liga y el Real Madrid viaja hasta San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en la cuarta jornada del campeonato.

No puede ser más diferente el momento deportivo al que llegan ambos equipos. Mientras que el conjunto blanco ha logrado tres victorias de tres posibles y se encuentran en la cima de la clasificación, los vascos no han podido sumar aún los tres puntos en lo que llevamos de curso. Concretamente han empatado en dos ocasiones y perdido en otra.

Precisamente, la derrota del equipo 'txuri urdin' se produjo en el anterior partido por la mínima contra el recién ascendido Oviedo. Fue Leander Dendoncker, en el minuto 40, el encargado de darle la victoria a los suyos y, aunque la Real fue de menos a más y estuvo varias veces cerca del empate, no pudieron rascar puntos en el Carlos Tartiere.

Por otro lado, el Real Madrid llega al partido después de ganar al Mallorca por 2 goles a 1. Vedat Muriqi adelantó a los baleares en el 18 de partido, pero en la primera mitad y con tan solo un minuto de diferencia entre los dos goles, los de Xabi Alonso le dieron la vuelta al marcador con Arda Güler y Vinicius como protagonistas.

Asimismo, en ese encuentro, al Madrid le anularon tres tantos: dos por fuera de juego de Mbappé, uno claro y otro más ajustado; y uno al jugador turco. Este último fue el más comentado, puesto que la acción se produjo después de un buen recorte de Franco Mastantuono y un disparo desviado por Leo Román, Valjent intentó rechazar el esférico. El balón, sin embargo, impactó en el brazo de Güler, quien marcó a placer inmediatamente después.

HORARIO DEL PARTIDO REAL SOCIEDAD - REAL MADRID

El partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid correspondiente a la cuarta jornada de La Liga EA Sports se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a las 16:15 horas en el Reale Arena.

DÓNDE VER EL PARTIDO REAL SOCIEDAD - REAL MADRID

El enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Real Madrid se podrá seguir a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de la plataforma).

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.