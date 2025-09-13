Real Sociedad-Real Madrid, cruce de rachas en Anoeta

El Real Madrid llega líder de la Liga a Anoeta con tres triunfos de tres, ante una Real Sociedad que todavía no conoce la victoria. Será un cruce de rachas entre dos equipos renovados que trabajan en ensamblar piezas con entrenadores nuevos. El parón de selecciones ha dado tiempo a ambos técnicos para aflojar tensiones y trabajar conceptos, aunque haya sido a costa de jugadores importantes en sus esquemas.

Xabi Alonso vuelve a casa, 26 años de txuri-urdin, aunque lo hace para sentarse en el banquillo forastero. Llega con más certezas que Sergio Francisco. Será su décimo partido oficial al frente del transatlántico blanco, mientras que su homólogo busca soluciones en su cuarto partido para devolver la ilusión a una afición que se ha caído de Europa tras varias temporadas soñando en grande.

Rudiger, lesionado

El parón obliga a ambos técnicos a valorar el estado de sus internacionales, seis los donostiarras y doce los madridistas, de los que se cae Rudiger con una lesión “en el recto anterior de su pierna izquierda”. El alemán necesitará casi tres meses de recuperación para regresar a los terrenos de juego.

Alonso ha trabajado con parte de sus titulares durante la ventana de selecciones, pero el bloque principal llega cargado de minutos y viajes. Tendrá que valorarlos para hacer frente a un empinado calendario sin desviar el tiro de lo que está trabajando. Tampoco recupera ninguno de los cuatro lesionados, jugadores importantes como Bellingham o Camavinga, más Endrick y Mendy.

Soler y Sadiq

Sergio recuperará a Turrientes, Zakharyan y Unai Marrero, pero sigue con las bajas de Óskarsson y Yangel Herrera. Por otra parte, los internacionales Remiro, Aramburu, Oyarzabal, Kubo, Caleta-Car y Jon Martín han regresado sanos de ‘Virus FIFA’, pero tendrá que valorar si están bien físicamente. Sí contará con Kubo pese a dañarse el tobillo con Japón.

Los que aún no están a nivel físico son Carlos Soler y Sadiq. Sergio no descarta que el primero tenga unos minutos, mientras que descarta al nigeriano “que no se ha entrenado en toda la semana y está fuera del grupo”. Sergio necesita un golpe de confianza, y el camino más corto sería adelantarse en el marcador ante los blancos: “Vernos por delante haría que nuestro nivel de confianza aumentase y seamos capaces de hacer más cosas y mejor”. El nuevo proyecto txuri-urdin está en marcha y pinta bien pese a perder jugadores como Zubimendi, Zárate o Traoré.

Incógnitas

Tras el descanso obligado por la ventana de selecciones, queda en el aire cómo responderá el equipo de Xabi Alonso después de un arranque trabajado con dos victorias apuradas en el Bernabéu (Osasuna, 1-0, y Mallorca, 2-1) y un triunfo holgado a domicilio (Oviedo, 0-3).

A favor, que ha podido trabajar con los brasileños (Vinícius, Militao y Rodrygo), y otros dos fijos como Carreras y Trent. En contra, que Mbappé, Valverde, Tchouameni, Güler o Huijsen lo han jugado casi todo con sus selecciones. Podría dar descansos con el debut del martes en la Champions ante Olympique, en un calendario que ya no les dará un respiro con siete partidos consecutivos hasta el próximo parón de octubre.