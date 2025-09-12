Real Sociedad - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de la cuarta jornada de la Liga

Anoeta acoge este sábado (16:15h) el duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Más allá del contexto clasificatorio, la previa viene marcada por las bajas, los regresos y las novedades en las convocatorias de ambos equipos.

Tres bajas y muchas dudas en el carril diestro

Xabi Alonso sigue con las bajas de Jude Bellingham, Endrick y Ferland Mendy. El inglés fue visto en Valdebebas entrenando al margen del grupo, pero su vuelta al equipo deberá esperar unas semanas más. Por su parte, el tolosarra podría recibir buenas noticias con la recuperación de Eduardo Camavinga, aunque sigue sin el alta médica.

El once del entrenador blanco ofrece pocas dudas, aunque la banda derecha es la más impredecible de todas. En el extremo, Xabi Alonso deberá decidir si volver a confiar en Mastantuono como ya hizo ante Mallorca y Oviedo o si dar entrada por esa banda a Rodrygo o Brahim Díaz. El argentino jugó los dos encuentros con su selección en este parón y podría llegar más fatigado por el viaje que los otros dos.

Xabi mete a Mastantuono en la lucha por la titularidad / Efe

Si retrocedemos algunos metros, en el lateral derecho también existen dudas. Carvajal está recuperado y sus minutos este año sumado a la convocatoria con España lo afirman. Pero el tolosarra podría decantarse por Trent para no sobrecargar a su capitán que ha vuelto tras un año en el dique seco.

Un viejo conocido para el Madrid

Una de las principales amenazas de esta nueva Real Sociedad de Sergio Francisco sigue siendo Takefusa Kubo. El japonés no ha arrancado de la mejor manera la temporada, al igual que todo el conjunto txuri-urdin con solo dos puntos de nueve. A pesar de ello, siempre existe el morbo de jugar ante su antiguo club y el nipón buscará su segunda victoria ante los blancos.

El centrocampista japonés de la Real Sociedad Take Kubo reacciona durante el partido de LaLiga EA Sports de fútbol que Real Sociedad y Athletic Club disputan este domingo en el Reale Arena, en San Sebastián / EFE

Por su parte, Sergio Francisco no podrá contar con Óskarsson, Yangel Herrera y Iñaki Rupérez, los tres lesionados del equipo vasco. El entrenador de Irún intentará romper la mala racha en casa ante el Real Madrid ya que solo han conseguido una victoria ante ellos en las últimas siete visitas blancas a Anoeta.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL SOCIEDAD- REAL MADRID

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Ahien; Gorrotxategi, Brais, Martín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.