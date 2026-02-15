La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: "Difícilmente se habrían pitado en la otra área"

El Real Madrid ganó de forma contundente (4-1) a la Real Sociedad. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémica, con dos penaltis sobre Vinicius que transformó el brasileño en momentos decisivos y que fueron muy protestados por los futbolistas y la afición del conjunto visitante. Todo ello mientras las imágenes se hacían virales en redes sociales.

Tras el partido, ni Matarazzo ni los futbolistas del conjunto txuri urdin quisieron pronunciarse demasiado lo sucedido. A pesar de todo, el club sí lo hizo mediante la crónica oficial en su página web, en la que destacan y valoran las dos acciones en las que Aramburu y Vinicius fueron protagonistas.

Vinicius se dispone a tirar uno de los dos penaltis que fabricó ante la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"La Real ha frenado su racha y ha caído en el Santiago Bernabéu por cuatro goles a uno. Dos penaltis, que en la otra área difícilmente se habrían pitado, han facilitado la victoria local", escriben en su web oficial, antes de entrar a desgranar las penas máximas.

"Un penalti de Huijsen sobre Herrera lo ha aprovechado Oyarzabal para igualar el choque, pero, poco después, primer penalti más que discutible y gol de Vinicius. Valverde ha hecho el tres a uno y ha dejado tocada a la Real", añaden.

La descripción sobre el segundo penalti también traerá cola: "Nada más arrancar el segundo tiempo el colegiado ha pitado otro penalti de ‘esos’ y Vinicius ha hecho el cuarto".

Vinicius celebra uno de sus goles en una noche plácida para el Real Madrid. / JuanJo Martín / EFE

"Se corta la racha en un escenario complicado. Pasar página, coger aire y centrarse en lo siguiente", concluyen en una crónica en la que evidencian su resignación y su indignación con los dos penaltis que el colegiado pitó a favor de los blancos.

Con los dos lanzamientos desde los once metros, el Real Madrid ya suma 13 penaltis a favor en lo que va de Liga (17 entre todas las competiciones). Una cifra récord a estas alturas de la temporada (24 jornadas). Más allá de los dos tantos de Vinicius, los blancos fueron superiores a su rival en el Bernabéu, demostrando una gran pegada.

Para la Real Sociedad, la derrota en el Bernabéu supone cortar la excelsa racha de partidos invictos bajo las órdenes de Matarazzo. El cambio de dinámica con la llegada del nuevo entrenador sirvió para acercarse a los puestos europeos, por los que pelearán en esta recta final de la campaña.

Por su parte, con el triunfo en casa, Arbeloa sigue contando los partidos en Liga por victorias, lo que sirve para paliar los batacazos que se ha llevado su equipo en Copa del Rey y en Champions League. Los blancos son líderes provisionales de la competición, con dos puntos de ventaja sobre el Barça, que jugará su partido este lunes ante el Girona en Montilivi.