La Real Sociedad pidió penalti de Rüdiger sobre Kubo

La polémica no tardó en llegar en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Apenas habían pasado 6 minutos de juego cuando la afición local protestó con insistencia un posible penalti sobre Take Kubo.

En un balón al área, el extremo japonés controló con la zona del estómago, echándose la pelota hacia adelante, pero fue derribado por Rüdiger, que metió el brazo lo justo para arrollar a su rival y hacerle caer, tocándole además con el muslo.

Sánchez Martínez, que se encontraba cerca de la acción, no vio que hubiera fuerza suficiente y decidió no señalar nada. Al ser una jugada de interpretación, el VAR no entró en la acción, dejando prevalecer la decisión del colegiado de campo.

Los locales empezaron con fuerza el partido, arrinconando al Madrid en su área y causándoles muchos problemas en la salida de balón. Sin embargo, una gran jugada trenzada entre Bellingham y Endrick terminó poniendo el partido muy a favor de los de Carlo Ancelotti.

Pasada la media hora de juego, la polémica llegó en área contraria. En esta ocasión fue una caída de Vinicius cuando encaraba a Aramburu. El brasileño protestó airadamente pidiendo penalti, pero el árbitro dejó muy claro que no había absolutamente nada.