La Real pone a prueba al Madrid

La Real Sociedad llega al Santiago Bernabéu en un excelente momento de forma, eufórico tras ganar en San Mamés, y dispuesta a poner a prueba las aspiraciones de un Real Madrid que afronta cuatro encuentros decisivos en apenas once días. El conjunto blanco no puede permitirse tropiezos si quiere mantener sus opciones en LaLiga, mientras que el equipo donostiarra, tras encadenar nueve partidos invicto bajo la dirección de Matarazzo, se acerca a los puestos europeos. De ganar, los madridistas se colocarían líderes de manera provisional, metiendo presión al Barça a la espera del partido de los de Flick ante el Girona.

Con Mbappé

Arbeloa contará con Mbappé, quien, pese a arrastrar molestias físicas, sigue siendo una garantía ofensiva: ha anotado ocho de los dieciséis goles recientes del equipo y suma 38 en la temporada. El francés lo juega todo y eso acaba pasando factura a su fútbol y su físico. De hecho, Vinícius y Bellingham le reprocharon en el descanso ante el Levante, el día de la bronca del Bernabéu, “aunque marques no eres el mejor”.

Ambos equipos destacan como los mejores de la Liga en este 2026. El Real Madrid suma siete victorias consecutivas, y la Real Sociedad acumula cinco triunfos y dos empates. Los blancos han reforzado su solidez defensiva, encajando solo cinco goles en este periodo y manteniendo un buen ritmo goleador, 17 aciertos. Los donostiarras, aunque han recibido ocho tantos, mantienen una dinámica positiva con quince goles a favor. Es resaltable que se han hecho fuertes pese a cruzarse con el At. Madrid (1-1) y el Barça (2-1).

Cara y cruz

Arbeloa llegó con la intención de invitar a los jugadores a subirse a su barco. Pero ha entendido que es él quien debe trepar a la de los jugadores si quiere que el equipo navegue con buen viento. Matarazzo está consiguiendo lo contrario, que los jugadores sigan sus consignas para soltar sus demonios, esos que les atenazaban hasta su llegada, y rendir a su verdadero nivel.

Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad / EP

En cuanto a las bajas, el Real Madrid no podrá contar con Rodrygo, Bellingham ni Militao por lesión, aunque la enfermería comienza a vaciarse. La Real Sociedad presenta las ausencias de Kubo, Sucic y Ruperez por lesión, y de Brais Méndez por sanción, tampoco recupera a Zakharyan ni Barrenetxea pero sí al meta Marrero.

Arbeloa tiene sus propios marrones. Sobre todo en la banda derecha tras recuperar a Trent y saltar por los aires el caso Carvajal. Veremos si suelta o no la cuerda que ata al capitán al banquillo. También podría dar descanso a Asencio, que juega amenazado de lesión y poner a Rudiger, recuperado de una lesión. Además, vuelve Vinicius tras cumplir su sanción ante el Valencia