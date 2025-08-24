Suscripción

REAL MADRID

Real Oviedo - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y toda la previa

Sigue en vivo hoy el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26

Kylian Mbappé celebra su gol frente a Osasuna en el partido del Real madrid en la primera jornada de LaLiga 2025/26

Kylian Mbappé celebra su gol frente a Osasuna en el partido del Real madrid en la primera jornada de LaLiga 2025/26 / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

