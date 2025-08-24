En Directo
REAL MADRID
Real Oviedo - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y toda la previa
Sigue en vivo hoy el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
El Real Madrid llega al Tartiere
Los blancos ya se encuentran en las dependencias ovetenses.
Rondón
El veterano venezolano Salomón Rondón, de 35 años, será la referencia de un Oviedo que sale reforzando mucho el centro del campo, doblando el lateral con Nacho Vidal y tratando de minimizar riesgos.
Once del Oviedo
El Real Oviedo también confirma su alineación
Muy poco le ha costado a Carvajal para convertirse en titular en la Liga, dejando en el banquillo a Trent Alexander-Arnold.
Mensaje para Vinicius
Vinicius se queda en el banquillo y Rodrygo tendrá su oportunidad para reivindicarse.
Once del Real Madrid
El Madrid saldrá con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Mastantuono, Mbappé y Rodrigo.
Mastantuono
Aún no hay confirmada la alineación del Real Madrid, pero suena con fuerza la posible titularidad de Franco Mastantuono.
Día histórico
¡Buenas tardes! El Real Oviedo recibe de nuevo al Real Madrid 23 años después con la ambición de sumar la primera victoria de la temporada. El nuevo Carlos Tartiere empujará en un duelo histórico.
