Real Oviedo - Real Madrid: Horario y donde ver el partido de la segunda jornada de la Liga

Después de ganar en la primera jornada por la mínima, el Real Madrid se enfrenta al Oviedo casi 23 años después de la última vez. Los blancos necesitan ganar para sumar los seis de seis puntos posibles de los dos primeros encuentros, mientras que los asturianos buscarán su primera victoria de la presente campaña.

El recién ascendido llega al partido después de la derrota contra el Villarreal por 2 goles a 0, en un partido que estuvo marcado por el penalti fallado de Salomón Rondón a los 15 minuts del inicio del encuentro y por la temprana expulsión de Alberto Reina por doble tarjeta amarilla en el 27. Con diez jugadores de los carbayones en el campo, el Villarreal sentenció rápido el encuentro. Primero fue Etta Eyong quien en el 29 aprovechó un rechace en la salida de un córner para abrir la lata y Pape Gueye, siete minutos después puso el segundo tras un disparo potente desde fuera del área.

Por su parte, el Madrid empezó la temporada 2025-2026 ganando en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna. Este fue el debut de Xabi Alonso como técnico blanco en el campeonato nacional y pese a que se empezaron a ver las primeras pinceladas del nuevo proyecto deportivo, el equipo estuvo lejos de su mejor nivel. Al final, fue Kylian Mbappé en el 51 quien dio la victoria a los suyos con un gol desde los once metros tras una jugada polémica.

Además, los 'rojillos' también sufrieron una expulsión que, aunque no supuso un cambio de tendencia en el partido porque sucedió en el tiempo de añadido, fue muy comentada. Abel Bretones vio la roja directa después de un choque con Gonzalo García en un momento donde el balón no estaba cerca de su posición.

HORARIO REAL OVIEDO - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Real Oviedo y el Real Madrid, correspondiente al partido de la segunda jornada de la Liga tendrá lugar este domingo 24 de agosto a las 21:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

DÓNDE VER EL REAL OVIEDO - REAL MADRID

El encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

También puedes seguir toda la última hora del partido a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.