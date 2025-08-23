Real Oviedo - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de la segunda jornada de la Liga

El Real Madrid se enfrenta al Oviedo en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga, 23 años después de la última vez. En este sentido, mientras que los blancos lograron una victoria por la mínima en el debut, los asturianos sufrieron una dolorosa derrota contra el Villarreal.

El Real Oviedo cayó por 0 goles a 2 ante el conjunto valenciano con goles de Etta Eyong y Pape Gueye. No obstante, los carbayones pudieron anotar el primer tanto del partido al cuarto de hora, pero Salomón Rondón falló desde los once metros.

Por otro lado, en la primera mitad, Alberto Reina se fue expulsado a los vestuarios tras recibir dos tarjetas amarillas, por lo que no podrá ayudar a su equipo contra el Madrid. Por eso mismo, una de las novedades que Veljko Paunović podría probar en el césped es la de la recién incorporación de Leander Dendoncker. Así como la de David Costas, quien cumplió un partido de sanción contra el Villarreal.

Asimismo, Santiago Colombatto y Lucas Ahijado no entraron en la convocatoria del partido de La Cerámica, puesto que ambos futbolistas arrastraban molestias.

'Overbooking' en la enfermería del Madrid

Los de Xabi Alonso, por su parte, llegan al enfrentamiento después de ganar al Osasuna gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé tras una polémica acción.

Para el partido contra el Oviedo, el técnico de Tolosa recupera a Antonio Rüdiger después de que cumpliera contra los navarros el último partido de sanción que le quedaba por su comportamiento en la final de la Copa del Rey.

No obstante, Xabi no podrá contar con Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick ni Ferland Mendy, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones. Además, Dani Carvajal y Militao acaban de volver de la grave lesión que sufrieron en la rodilla, por lo que es importante no forzarlos en este inicio de campeonato.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL OVIEDO - REAL MADRID

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Luka Ilic; Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Salomón Rondón.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.