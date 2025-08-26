REAL MADRID
El Real Oviedo "investigará hasta el final" los supuestos gritos racistas a Vinicius
El presidente del conjunto asturiano se pronuncia de manera rotunda y promete "castigar" a los responsables, siempre y cuando se encuentren evidencias de lo sucedido
EFE
Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró que el club azul "investigará hasta el final" los supuestos gritos racistas contra Vinicius recogidos durante el partido de este domingo ante el Real Madrid.
"Ante el ruido que se está generando, decir que esta institución está en contra de cualquier acto de racismo y que ya estamos investigando lo sucedido con la seguridad del club y la Policía. Si encontramos alguna evidencia de que sucedió, lo vamos a castigar porque no lo podemos tolerar", aseguró el presidente oviedista a raíz de un vídeo publicado por el programa ‘El Día Después’ en Movistar.
El Oviedo quiso aclarar que el comportamiento de su afición durante las últimas temporadas, en las que se jugaron dos promociones y se consiguió un ascenso, "ha sido espectacular", y añadió: "No merece quedar aislado por algo que todavía no sabemos si sucedió: si encontramos las evidencias, el Oviedo lo castigará".
"Nuestra afición siempre supera todos los récords de aficionados. Ellos se llevan las medallas y queremos que siga siendo así, porque el Tartiere tiene que hacerse fuerte", concluyó Martín Peláez al ser preguntado por los 29.758 espectadores que abarrotaron el domingo ante el Real Madrid, registrando la mejor entrada de su historia.
En cuanto a la actualidad deportiva del Real Oviedo, el equipo de Veljko Paunovic descansa y regresará al trabajo el miércoles para empezar a preparar el partido del sábado ante la Real Sociedad (Carlos Tartiere, 19:00 horas).
