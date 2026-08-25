La Real de Matarazzo está "preparada" para el "gran desafío" ante el Real Madrid

Los jugadores de la Real Sociedad "están preparados" para el "gran desafío" que supone enfrentarse mañana al Real Madrid, en partido aplazado de la prmiera jornada de LaLiga, según su entrenador, Pellegrino Matarazzo, que ha destacado del club blanco el cambio de "estructura" y sus "fichajes espectaculares".

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico estadounidense no escatimó elogios hacia el conjunto blanco, del que dijo que que es "un club top" dirigido por un “gran entrenador”.

"Hacen la presión más ordenada y ofensivamente saben lo que tienen que hacer; es un gran desafío para nosotros", ha advertido Matarazzo, quien ha confirmado además las novedades en la convocatoria de Ander Barrenetxea y Gonçalo Guedes.

Además de por la situación de Guedes, a quien considera listo para entrar en convocatoria, se le ha preguntado si Mikel Oyarzabal puede jugar los 60 minutos de los que tanto habla el técnico.

"Prefiero no contestar si está preparado porque le daría la respuesta al rival y tendría ventaja", ha respondido el entrenador realista, que ha admitido la posibilidad de introducir rotaciones ante la exigencia del calendario y los apenas dos días de margen de descanso.

Uno de los duelos individuales señalados del partido será el que protagonicen Aramburu y Vinícius. Matarazzo ha salido en defensa del lateral venezolano, al que ha calificado como el "guerrero" del equipo y ha recordado su solidez habitual pese a las "acciones desafortunadas con los penaltis" en su última visita al Santiago Bernabéu

Jon Gorrotxategi y Pablo Marín no viajarán a Madrid. Con el primero quieren ir "paso a paso" y "próximamente entrará en una lista", mientras que el avance del segundo le hace ser optimista para volver a verle competir "en dos o tres semanas".

Por último, el técnico de la Real Sociedad ha preferido no pronunciarse sobre los rumores que vinculan al club con el central Mamadou Sarr, y ha recalcado que no le gusta hablar sobre "posibles fichajes y jugadores que no están en el club" y que está plenamente centrado en los futbolistas "disponibles".

Matarazzo también se ha mostrado complacido por los elogios de José Mourinho hacia la entidad txuri urdin y lo difícil que se lo van a poner en el partido: "Así lo creo. El plan es competir y queremos dar todo lo que tenemos".