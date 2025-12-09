Real Madrid - Wolfsburgo: horario y dónde ver la Champions Femenina hoy gratis por TV y en directo

El Real Madrid recibe al Wolfsburgo en el Alfredo Di Stefano hoy martes 9 de diciembre en el marco de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada afrontan el compromiso con la voluntad de recuperar el impulso perdido e intentar asentarse en la zona noble de la clasificación.

La última derrota ante el Arsenal (2-1), sumada al tropiezo anterior ante el París FC (1-1), se ha traducido en un cambio de dinámica en el seno del conjunto blanco. Si bien es cierto que los 7 puntos acumulados hasta la fecha todavía dibujan un escenario favorable, las cuatro primeras posiciones de la tabla cada vez están más lejos.

En este sentido, el partido frente al Wolfsburgo se antoja capital en el objetivo de conseguir el billete directo a cuartos. Las alemanas, terceras clasificadas de la fase liga con 9 puntos de 12 posibles, son uno de los rivales a batir y más firmes candidatos al título en la máxima competición europea, y así lo atestigua el contundente 5-2 con el que saldaron su último compromiso contra el Manchester United.

El Wolfsburgo, próximo rival del Real Madrid en la Champions League Femenina / @VfL_Frauen

El escaso margen de dos puntos que separa a ambos conjuntos convierte el cara a cara de esta noche en una final anticipada. En caso de sumar los tres puntos esta noche, el Real Madrid adelantaría al Wolfsburgo y daría un paso de gigante en busca de la clasificación directa a cuartos, mientras que un empate o una derrota pondrían prácticamente fin a este sueño.

¿Dónde ver gratis por TV el Real Madrid - Wolfsburgo de la Champions Femenina?

En Catalunya, el partido entre Real Madrid y Wolfsburgo de la Champions Femenina se podrá ver gratis por TV a través Esport3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.