El Real Madrid vuelve a pescar en el Granada y ficha a Rayan Zinebi para reforzar el Castilla

El Real Madrid vuelve a mirar hacia el Granada para reforzar su filial. Apenas un día después de hacerse con los servicios de Oscar Naasei, el conjunto blanco ha cerrado ahora la incorporación de Rayan Zinebi, delantero de 19 años que jugará esta temporada cedido en el Castilla, en Primera Federación.

La operación se ha hecho oficial este viernes. El Granada ha anunciado que ha renovado al futbolista hasta 2029, con opción de ampliar el contrato por dos temporadas más, y que posteriormente ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para su cesión durante el curso 2026/27. El conjunto blanco, además, se guarda una opción de compra de dos millones de euros para hacerse con el futbolista en propiedad.

Otra apuesta por talento del Granada

El movimiento vuelve a estrechar los vínculos entre ambos clubes en este mercado. Zinebi es el segundo futbolista del Granada que pone rumbo al Castilla en este mercado, después de que el Real Madrid cerrara el traspaso de Naasei, defensa ghanés de 21 años.

En esta ocasión, el conjunto madridista incorpora a un atacante que todavía tiene margen de crecimiento. Zinebi llegó al Granada el pasado verano procedente de su fútbol juvenil y rápidamente empezó a llamar la atención por su capacidad goleadora.

Durante la pasada temporada compaginó sus apariciones con el Juvenil A y el Recreativo Granada. Disputó 24 partidos en Tercera RFEF con el filial y marcó siete goles, mientras que con el juvenil anotó nueve tantos en once encuentros entre Liga, Copa y Copa de Campeones. Además, llegó a debutar oficialmente con el primer equipo.

El Castilla, destino para seguir creciendo

El delantero, que actualmente se encuentra disputando los Juegos Mediterráneos con la selección sub-20 de Marruecos, tendrá ahora la oportunidad de competir en Primera Federación con el Castilla y continuar con su progresión en un escenario de mayor exigencia.

La opción de compra de dos millones de euros le da al Real Madrid la posibilidad de decidir más adelante si apuesta definitivamente por el delantero, ya que permitirían al conjunto blanco convertir la cesión en un fichaje definitivo si Zinebi convence durante su etapa en el Castilla.