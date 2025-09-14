El Real Madrid vuelve a la Champions con un Mbappé descontrolado

El Real Madrid aparca la Liga para centrarse en la Champions, en la que debuta este martes en el Santiago Bernabéu ante el Olympique de Marsella (21,00 h.). Comienza otra batalla por el cetro continental en el nuevo proyecto blanco que dirige Xabi Alonso, con un Mbappé descontrolado en lo que llevamos de año y de temporada. El tolosarra tendrá que analizar al detalle las fuerzas de sus jugadores para hacer frente al envite.

Desgaste

Va a disponer de dos entrenamientos para saber en qué situación física se encuentran sus hombres. Al duro partido de Anoeta debe sumar los esfuerzos de sus internacionales, que han estado más de 10 días fuera y algunos han jugado los dos partidos de sus selecciones. Courtois, Tchouameni, Valverde, Güler o Mbappé no han tenido casi descanso. También estuvieron contra la Real Sociedad, como Carvajal o Brahim, que jugaron un choque con sus combinados.

Huijsen será de la partido pese a que lo jugó todo con España, pero en Anoeta duró 30 minutos y se perderá el partido del sábado ante el Espanyol por sanción. Por el contrario, Rodrygo o Mastantuono no jugaron y están más descansados. Carreras, Ceballos, Militao y Vinicius se libraron de ser llamados por sus selecciones y también llegan con más reservas en sus piernas. No se espera que recupere a ninguno de los cinco lesionados, pero tiene donde elegir para el estreno europeo.

Mbappé, protagonista

El técnico blanco deberá valorar cuándo da descanso a Mbappé. El francés está en un momento de forma impresionante, pero lo ha jugado todo desde que comenzó la temporada: cuatro partidos con el Madrid y otros dos con Francia. Dice encontrarse bien gracias a descansar algo en vacaciones, pero avisa de que el calendario desluce los partidos y pone en riesgo el físico de los jugadores.

Sin embargo, prescindir de Mbappé en la Champions sería un lujo que pocos entenderían. Lleva seis goles en seis partidos: cuatro en la Liga y dos con Francia. Está tirando del equipo para convertirse en el líder del Real Madrid en este arranque de curso. Además, suma 34 goles en 32 partidos de titular con los blancos en 2025, y otros cuatro en siete apariciones con Francia: en total, 38 goles en este año natural.