El Real Madrid volverá a hacer caja con la cantera este verano

En la dirección deportiva del Real Madrid ya se trabaja con la vista puesta en la planificación de la temporada 2026-27. Una hoja de ruta que se ha acelerado —mes y medio antes de lo previsto — tras la decepcionante campaña del equipo, lejos de la pelea por los grandes títulos. La reflexión interna es profunda y abarca todas las áreas, empezando por el banquillo, donde se estudian distintos escenarios, y continuando con la confección de la plantilla: decisiones sobre salidas, posibles ventas y la identificación de fichajes, en año de Mundial, que permitan elevar el nivel competitivo de un proyecto obligado a reaccionar.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

En paralelo, uno de los grandes avales del Real Madrid en los últimos mercados ha sido su capacidad para generar ingresos a través de la cantera. El conjunto blanco se mantiene como el club que más dinero obtiene por la venta de canteranos a equipos profesionales, consolidando un modelo que combina rendimiento deportivo y sostenibilidad económica. Además, el reciente título de la UEFA Youth League y la posible clasificación a los play off de ascenso a Segunda división refuerza la idea de que La Fábrica sigue produciendo talento de alto nivel, subrayando la importancia de tener a esta camada con muy buenos jugadores muy en cuenta en un futuro cercano.

De cara a este verano, varios canteranos saldrán y todo apunta a que el Real Madrid volverá a hacer una caja considerable, más aún tras haber sumado minutos en el primer equipo, un escaparate que dispara su valor de mercado en Transfermarkt; eso sí, sin renunciar al modelo habitual de incluir opciones de recompra asequibles a uno, dos o tres años vista.

YÁÑEZ Y FORTEA, TANTEADOS POR EL 'SPANISH COMO'

El Real Madrid podría encontrar en el equipo de Cesc Fàbregas un destino para Yáñez y Fortea, dos talentos de gran proyección. El lateral valenciano destaca por su vocación ofensiva y llegada, aunque debe mejorar en defensa. Yáñez, zurdo y muy técnico, tiende a ir hacia dentro; si no sale, apunta a liderar el Real Madrid Castilla. Un destino que visto lo visto con Nico Paz y Jacobo Ramón, el Madrid vería con buenos ojos.

Cesc admite que sigue jugadores del Real Madrid Castilla: "Sabemos el resultado que han dado Nico [Paz] y Jacobo Ramón" / AGENCIAS

VALDEPEÑAS, EN LA AGENDA DE LA PREMIER

Valdepeñas despierta interés en la Premier League, con el Arsenal FC siguiéndole de cerca desde hace tiempo. Su capacidad para actuar tanto de central como de lateral le convierte en un perfil muy cotizado en el fútbol inglés, donde la polivalencia es un factor clave en la planificación de fichajes.

Víctor Valdepeñas debutó con el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

DIEGO AGUADO, SEGUIDO DESDE ALEMANIA

El Borussia Dortmund ha puesto su atención en Diego Aguado, un perfil que encaja en su habitual apuesta por talento joven. La Bundesliga es, además, un destino recurrente para el desarrollo de jóvenes españoles, que suelen encontrar minutos, protagonismo y un contexto ideal para crecer en el fútbol de élite.

Diego Aguado, durante un partido de Copa del Rey del año pasado que enfrentó al Real Madrid y a la Deportiva Minera. / MARCIAL GUILLEN / EFE

PALACIOS Y MAMI, SALIDA CASI ASEGURADA

César Palacios y Manuel Ángel cuentan con varios pretendientes en el fútbol español. Ambos, con 22 años, son algo mayores que otros canteranos mencionados, pero siguen siendo muy jóvenes en términos de carrera profesional. El navarro y el sevillano son de los pesos gordos en el Castilla. En su caso, la salida este verano parece prácticamente segura, tanto por edad como por la necesidad de dar un paso adelante y asumir un reto de mayor exigencia en el fútbol profesional, donde buscan consolidarse definitivamente.

César Palacios, en el Celta-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

FRAN GONZÁLEZ, LISTO PARA DAR EL SALTO

Fran González, portero de la selección sub-21 y tercer guardameta del Real Madrid durante las últimas tres temporadas, es otro de los nombres a seguir este verano. Con nivel más que suficiente para estar en un equipo de Primera, su situación en el club blanco no parece tener más proyección por la presencia de Courtois y Lunin, lo que hace casi inevitable que busque minutos fuera para continuar su progresión.

Fran González, la alternativa a Lunin y Courtois / @_franglez1

Este mismo mercado, probablemente algún canterano vuelva a la casa blanca después de destacar en otros clubes importantes. Los siguientes en salir, deben ser conscientes de ello y tomarlo como una oportunidad más accesible para llegar al primer equipo que permaneciendo en el filial.