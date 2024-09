La factura del 'Virus FIFA': Siete lesionados en tres años

El Virus FIFA a estas alturas de temporada es una de las interrupciones que más desagradan a los equipos, pero también a las aficiones al fútbol. Nadie lo entiende pese a saber que es la manera de que las federaciones nacionales hagan caja a costa de sus clubes. Pero ahí están y son muchos los entrenadores que maldicen tiritando de incertidumbre por lo que puede ocurrirles a sus jugadores en mitad del proceso de adaptación y construcción de sus equipos.

“Pido no tener lesionados”

“Este parón no viene bien, nunca viene bien, porque te quita a los jugadores, sobre todo a los que viajan a Sudamérica, a los que les cuesta regresar y descansar. Cuando hay parón, lo que pido es que no tengamos lesiones, este es el peligro más grande. Lo único que pido es que vuelvan todos bien”, decía molesto Carlo Ancelotti tras el partido ante el Betis. Un pensamiento que, seguro, comparten homólogos, clubes, aficiones e incluso jugadores por un calendario que físicamente revienta a los internacionales.

Es la primera ventana de la temporada reservada a las selecciones, que vuelve a dejar al italiano sin jugadores para trabajar en equipo. Ha perdido a once, se queda con cuatro para los entrenamientos de esta semana y con otros siete en la enfermería. Tiene la plantilla rota por la mitad sin necesidad del Virus FIFA, que puede agravar el drama si alguno regresa lesionado. No sería la primera ni la última vez que ocurre, porque llueve sobre mojado pero no solo en el Real Madrid.

Siete lesionados en tres años

En los últimos tres años, los que Ancelotti lleva al frente del equipo en su segunda etapa, el Virus FIFA ha devuelto a siete jugadores lesionados. En la 21-22 cayeron en la primera ventana Militao (Brasil), Alaba (Austria) y en la segunda Hazard (Bélgica); en la 22-23, Modric (Croacia) regresó tocado en la primera y Benzema (Francia) en la segunda; y la temporada pasada volvieron con problemas físicos de la segunda ventana Camavinga (Francia) y Vinicius (Brasil).

Es un goteo constante que altera el devenir del día a día de los equipos, que pierden jugadores importantes de su estructura de juego. Un frenazo a un inicio de temporada que siempre es complicado para los entrenadores que trabajan contrarreloj. Un calendario infernal para los mejores jugadores de cada plantilla que tienen que hacer un alto en sus caminos, recorrer miles de kilómetros, adaptarse a otros tipos de entrenamientos y jugar partidos al máximo nivel sin reservar nada, porque defender los colores de su país es siempre un orgullo y un honor.